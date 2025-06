Boicottaggio farmaci. Kapo (SI) “Scelta coraggiosa, coerente e legittima”

SESTO FIORENTINO – “La scelta del Comune di Sesto è coraggiosa, coerente e pienamente legittima. Si diano pace i leghisti senatori, consiglieri regionali e, da ultima, anche la patriota Ceccardi che da giorni stanno raccontando frottole, facendo disinformazione e dimostrando di non aver nemmeno letto la delibera del comune di Sesto”. Così Diana Kapo, segretaria provinciale di Sinistra Italiana e consigliera comunale AVS a Sesto Fiorentino replica alle dichiarazioni dell’eurodeputata Ceccardi sul boicottaggio dei farmaci israeliani da parte delle farmacie comunali. “Fa sorridere vedere arrivare parole di preoccupazione per la sanità pubblica e per il libero mercato dagli stessi sedicenti amici di Trump che a tutto si appellano pur di evitare di affrontare con serietà le questioni – prosegue Kapo – A Gaza è in corso un genocidio da due anni, un tentativo di sostituzione etnica che gli stessi membri del governo israeliano preconizzano senza tanti giri di parole. Un piano criminale che il governo di Meloni e Salvini appoggia per dissimulare la totale irrilevanza internazionale. Si capisce bene, allora, il nervosismo della Lega e dei suoi rappresentanti locali. Quanto al boicottaggio delle farmacie comunali, come spiegato dal Comune e dall’azienda più volte, questo avviene nel rispetto della legge e garantendo la continuità terapeutica ai pazienti. Ceccardi farebbe bene a informarsi per evitare brutte figure”.