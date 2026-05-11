Bonelli a Prato per sostenere la candidatura di Matteo Biffoni e della lista Avs

PRATO – Il co-portavoce nazionale di Avs, Angelo Bonelli, sarà presente a Prato a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni e della lista Avs. L’appuntamento è per domani, martedì 12 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, e comprenderà una conferenza stampa in Piazza delle Carceri, presso il Caffè Poirot e una visita all’azienda Rifò, […]

PRATO – Il co-portavoce nazionale di Avs, Angelo Bonelli, sarà presente a Prato a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni e della lista Avs. L’appuntamento è per domani, martedì 12 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, e comprenderà una conferenza stampa in Piazza delle Carceri, presso il Caffè Poirot e una visita all’azienda Rifò, realtà pratese che ha fatto del riuso e della rigenerazione dei tessuti il proprio principio cardine. “La presenza di Bonelli – spiegano da Avs – sarà l’occasione per ribadire l’importanza della conversione ecologica dell’economia, di politiche concrete contro la crisi climatica e le disuguaglianze sociali, valorizzando al tempo stesso la qualità del lavoro. Nel corso dell’iniziativa saranno inoltre presentate le politiche ambientali e sociali che Europa Verde intende promuovere nell’attività amministrativa, con l’obiettivo di contribuire a una Prato moderna, ecologica e accogliente, capace di elevare i propri standard di vivibilità e sicurezza del territorio”.