BonusBack Tpl studenti 2024: accordo fra Metrocittà e Comune di Campi Bisenzio per ulteriori integrazioni tariffarie 

FIRENZE – Il consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità lo schema di accordo con il Comune di Campi Bisenzio per la condivisione della sezione dell’elenco dei richiedenti del Bonus Tpl 2024, elaborata dalla Metrocittà e afferente al territorio di Campi Bisenzio, al fine di provvedere, con risorse proprie a ulteriori iniziative di agevolazione tariffaria rivolte agli studenti. “Il Comune di Campi Bisenzio – ha spiegato la consigliera delegata al Piano urbano mobilità sostenibile Alessandra Innocenti – ha stanziato risorse proprie di bilancio a favore degli studenti residenti, frequentanti gli istituti superiori della Città metropolitana che risultino beneficiari dell’agevolazione Bonusback Tpl studenti 2024 e ha fatto richiesta per acquisire la sezione dell’elenco dei richiedenti afferente al territorio di propria competenza, elaborata dalla Città metropolitana di Firenze al fine di provvedere poi, con proprie risorse, alla ulteriore iniziativa di agevolazione tariffaria rivolta agli studenti”.

“La Città metropolitana, – ha concluso Innocenti – a seguito delle successive fasi di gestione del progetto Bonusback Tpl studenti 2024, si impegna a trasferire al Comune di Campi Bisenzio la sezione di tale elenco afferente al territorio di competenza. Il Comune di Campi Bisenzio provvederà al pagamento ai beneficiari della quota integrativa”. L’accordo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Città metropolitana e dispone l’immediata eseguibilità del provvedimento per garantire l’attuazione tempestiva delle iniziative previste. Favorevole allo spirito del Bonusback per l’utilizzo dei mezzi pubblici il consigliere Gianni Vinattieri, del gruppo di centrodestra Per il cambiamento: “Auspichiamo che nelle more dell’approvazione sull’annualità 2025 altri Comuni intraprendano iniziative lodevoli come Campi Bisenzio e Rignano”.

Al centro del dibattito consiliare anche la necessità di messa a disposizione delle banche dati della Città metropolitana di Firenze per tutti i Comuni del territorio auspicata da Francesco Casini, capo gruppo di Territori al centro, e da Andrea Tagliaferri, capo gruppo di Territori beni comuni, che sottolinea la necessità di adesione lasciando però ampia discrezionalità ai Comuni, in base ai propri bilanci, auspicando nel contempo ulteriori investimenti della Metrocittà per la possibilità di assolvere al 100% del ristoro.