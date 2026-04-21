Boom di solidarietà con i Giullari. Grande attesa per domenica 26 con il ritorno di “A spasso per il Montalbano”

POGGIO A CAIANO – Una primavera all’insegna del successo e della solidarietà per l’associazione I Giullari Odv di Poggio a Caiano. I primi due eventi del mese hanno infatti registrato il tutto esaurito, dimostrando il grande cuore della comunità e spianando la strada verso l’atteso appuntamento finale di questa domenica. Il primo appuntamento – una […]

POGGIO A CAIANO – Una primavera all’insegna del successo e della solidarietà per l’associazione I Giullari Odv di Poggio a Caiano. I primi due eventi del mese hanno infatti registrato il tutto esaurito, dimostrando il grande cuore della comunità e spianando la strada verso l’atteso appuntamento finale di questa domenica. Il primo appuntamento – una cena benefica presso il Mestolo d’Oro che nasceva dalla preziosa collaborazione tra I Giullari, Misericordia di Poggio a Caiano e Gruppo Giova Productions – è servito a raccogliere fondi per l’installazione di un gioco inclusivo in via Condotti, utilizzabile da tutti i bambini, indipendentemente dalle proprie capacità motorie e sensoriali. La raccolta fondi è stata un vero successo grazie alla grande partecipazione alla cena e alla lotteria di beneficenza supportata da tante realtà del territorio. L’evento ha visto il contributo e il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano.

Straordinario anche il risultato della seconda serata “Il calcio che si sente”, cena in favore di Quartotempo Firenze Asd per sostenere le attività di calcio a 5 per non vedenti, in presenza della squadra B1 (affetti da cecità totale). La cena ha fruttato 1.000 euro, interamente gestiti e devoluti alla Quartotempo dal Csd 1909 Poggio a Caiano, a cui si sono aggiunti 400 euro ricavati dalla lotteria. In questa cornice, I Giullari hanno contribuito donando alla squadra un nuovo set di palloni sonori. L’evento è stato anche l’occasione per celebrare l’impegno civico di Roberto Dal Lago, membro dei Giullari e Guida d’Attacco della Quartotempo durante le partite, premiato ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Sull’onda dell’entusiasmo, l’associazione invita tutti i cittadini a partecipare al terzo e ultimo appuntamento del mese: il grande ritorno di “A spasso per il Montalbano”, arrivato alla sua settima edizione. L’appuntamento è per domenica 26 aprile, dalle 8 fino a dopo pranzo con punto di raccolta presso la ex Cava di Bacchereto. Organizzata in collaborazione con la Vab Colline Medicee e con il patrocinio del Comune di Carmignano, la giornata prevede due percorsi escursionistici Cai, uno da 6 chilometri adatto anche ai più piccoli con attività ricreative (ritrovo alle 9) e uno da 13 chilometri per i più esperti, affiancati dalle guide ambientali del gruppo “Trekking Toscani” (ritrovo alle 8). Al termine della camminata, dalle 12.30, i partecipanti potranno rifocillarsi con un pranzo solidale alla Cava in compagnia dell’associazione “Il Sorriso di Pietro”. L’intera giornata è supportata anche da Coop Bisenzio Ombrone e ChiantiBanca. Sarà possibile partecipare a entrambi i momenti oppure scegliere di prendere parte solo alla camminata o solo al pranzo

“Siamo ancora emozionati per l’incredibile risposta che i cittadini ci hanno dato nei primi due eventi di aprile, – dice Andrea Natali, uno dei Giullari in prima linea nell’organizzazione del trekking – ora vogliamo chiudere in bellezza. “A spasso per il Montalbano” è pensato per tutti: famiglie, camminatori esperti o semplici amanti della natura. È il momento perfetto per godersi il nostro territorio, stare in ottima compagnia e, soprattutto, continuare a fare del bene divertendosi. Vi aspettiamo domenica, non mancate”. I posti per il trekking e il pranzo stanno andando a ruba. Per prenotarsi è possibile contattare i numeri: 347 3837290 (Andrea) – 334 3172796 (Alessandro). Adulti: solo camminata 5 euro, solo pranzo benefico (dalle 12.30) 15 euro, camminata e pranzo 20 euro. Bambini fino a 6 anni: partecipazione (camminata e pranzo) gratuita. Bambini da 6 a 10 anni: camminata gratuita (l’iscrizione è richiesta solo in caso si desideri il pacco gara), pranzo benefico a 10 euro.