Bresci (Lega): “La minoranza si rifugia dietro ai comitati, basta con i giochetti a scapito dei cittadini”

POGGIO A CAIANO – “Sono sconcertata dalle dichiarazioni della minoranza, ancora una volta fuorvianti e imbarazzanti”: a dirlo è Diletta Bresci, segretario Lega Comuni Medicei, che poi spiega: “Quando la precedente giunta decise improvvisamente di rendere via Vittorio Emanuele a senso unico, motivando la scelta con presunti problemi di inquinamento, su quali dati si basava? Da dove provenivano tali rilevazioni, considerando che le centraline erano posizionate nello stesso punto di oggi? Il mio intervento era diretto ai cosiddetti “comitatini”, maschere dietro cui si cela un’opposizione incapace di svolgere il proprio ruolo, costretta a rifugiarsi in alias. Un monito alla minoranza: il re è nudo, lo hanno visto tutti. Basta con ipocrisie, menzogne e giochetti a scapito dei cittadini”.