Bresci (Lega): “Poggio a Caiano, la Corte dei Conti riscontra gravi irregolarità dal 2021 al 2022. Tocca a noi risanare…”

POGGIO A CAIANO – Al termine dell’esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Poggio a Caiano, come spiega Diletta Bresci, segretario Lega Comuni Medicei, “la Corte dei Conti ha riscontrato irregolarità che dovranno essere sanate. In modo particolare il bilancio 2020, che l’amministrazione precedente aveva chiuso con un avanzo di quasi 150.000 euro, ma che in realtà, come accertato da una delibera della Corte dei Conti, registrava un disavanzo di oltre 400.000 euro. Stesso iter per il 2021, il cui bilancio era stato chiuso con un avanzo di oltre 100.000 euro ma che in realtà aveva un disavanzo di oltre 300.000 euro. Infine il 2022, quando il Comune ha chiuso con quasi 130.000 di avanzo mentre c’era un disavanzo di quasi 300.000 euro. Questo passivo rappresenta una pesante eredità lasciata dalla precedente giunta, che non ha adottato le necessarie misure correttive per garantire l’equilibrio finanziario dell’ente”.

Per poi aggiungere: “La nuova amministrazione si trova ora a dover fronteggiare una situazione complessa, che non solo mette a rischio la tenuta dei conti comunali, ma limita anche la capacità dell’ente di programmare investimenti e servizi a beneficio della cittadinanza. Ci troviamo a dover porre rimedio a scelte discutibili e a una gestione che non ha rispettato i principi di prudenza e trasparenza. È nostra priorità ricostruire una gestione finanziaria solida e responsabile, grazie alla nuova dirigenza che sarà all’altezza del compito chiamata ad assolvere, avviando tutte le azioni necessarie per rientrare dal disavanzo senza gravare ulteriormente sui cittadini. Ma ci tengo però a sottolineare, che prima di dare lezioni, elogiare i propri dirigenti e tacciare di incompetenza gli altri, forse si dovrebbe guardare la propria incapacità e la propria inadeguatezza che a Poggio, negli anni passati, ha prodotto questi risultati. Quei disavanzi si traducono in mancanza di servizi e benefici alla cittadinanza per colpa di amministrazioni passate non all’altezza di guidare un comune. Sia chiaro, non lo dico io, lo afferma, nero su bianco, la Corte dei Conti”.

“Governiamo da due anni – conclude – e in questo arco di tempo, oltre a portare avanti il nostro programma, siamo stati costretti a risolvere vecchie problematiche, attinenti ai conti ma che di rimando si riflettevano anche su altri settori vedi piazza, palazzetto, cimitero e così via dicendo. Eppure, ricordo ancora bene quando da consigliere di opposizione, l’allora maggioranza con la solita spavalderia si rivolgevano a me come fossi un eretica quando mi “permettevo” di votare contro i loro bilanci disastrati. Evidentemente non sbagliavo. Ovviamente però non intendiamo fermarci e lavoreremo ancora più duramente per il bene di Poggio a Caiano e dei poggesi”.