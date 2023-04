Brucianesi, il torneo di Burraco (benefico e amatoriale) concede il bis: domenica 30 aprile si gioca, per aiutare la parrocchia

LASTRA A SIGNA – Dopo il successo della “prima”, con tanti partecipanti seduti ai tavoli, domenica 30 aprile si può dare ancora una volta una mano alla parrocchia di Brucianesi grazie al nuovo torneo di Burraco, benefico e amatoriale. Nell’occasione, infatti, la sala parrocchiale (via Livornese 616) ospiterà il torneo per partecipare al quale è necessario iscriversi al seguente link https://forms.gle/9co8GwPxz6VWMRR49, ovviamente fino a esaurimento dei posti disponibili. L’inizio è fissato per le 16, in precedenza, alle 15.45 registrazione e sistemazione ai tavoli (10 euro a persona il contributo richiesto). Premio, non in denaro, alla prima coppia classificata mentre il ricavato sarà interamente devoluto alla parrocchia, per informazioni 348 2635745.