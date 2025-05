Brunori (Lega) “Approvata la nostra mozione sugli allagamenti della zona di viale Pratese e via di Vittorio”

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio ha approvato la mozione sugli allagamenti di alcune zone di Sesto presentata dal gruppo consiliare della Lega Toscana Salvini Premier. “La mozione – spiega il capogruppo della Lega Daniele Baratti – è nata per affrontare l’annoso problema degli allagamenti nella zona compresa tra viale di Vittorio, via di Calenzano e viale […]

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio ha approvato la mozione sugli allagamenti di alcune zone di Sesto presentata dal gruppo consiliare della Lega Toscana Salvini Premier. “La mozione – spiega il capogruppo della Lega Daniele Baratti – è nata per affrontare l’annoso problema degli allagamenti nella zona compresa tra viale di Vittorio, via di Calenzano e viale Pratese, una criticità che da oltre quindici anni affligge centinaia di cittadini, famiglie e attività. Un’area dove bastano poche ore di pioggia intensa per trasformare garage e seminterrati in vasche d’acqua, con gravi disagi per residenti e commercianti. Una situazione insostenibile, più volte segnalata anche dai media locali, che oggi, almeno sulla carta, trova una prima risposta istituzionale concreta”.

La mozione è stata approvata con un emendamento del Partito Democratico.

“Con l’approvazione – dice Brunori – l’amministrazione ha finalmente fissato un sopralluogo tecnico per affrontare il problema. Meglio tardi che mai: dopo anni di immobilismo e rimpalli di responsabilità, questo è un segnale che la mobilitazione dei cittadini e il lavoro della Lega possono portare risultati. Desideriamo esprimere un ringraziamento sentito a tutti i cittadini che in questi mesi, e per molti anche dal lontano 2009, ci hanno scritto, chiamato, fermato per strada per raccontare disagi, danni, frustrazioni, ma anche per chiedere, con dignità e fermezza, solo ciò che è giusto: sicurezza, tutela del proprio patrimonio e serenità per le proprie famiglie. Oggi possiamo dire che la loro voce è stata ascoltata”.



“Non possiamo però non notare – conclde Brunori – il silenzio assordante di tutte le altre forze della sinistra, che non hanno ritenuto nemmeno di intervenire nel dibattito consiliare. Forse troppo impegnate a produrre mozioni e prese di posizione su Palestina, Ucraina, Congo e altre delicate questioni di geopolitica internazionale. Questioni certamente complesse e meritevoli di attenzione, ma che non possono sostituirsi ai doveri fondamentali verso chi vive e lavora ogni giorno a Sesto Fiorentino. Beati loro, che si sentono così ferrati in politica estera… ma così assenti sulla realtà locale. Per fortuna, seppur obtorto collo, anche queste forze politiche hanno votato a favore della mozione. Un atto dovuto verso i cittadini, che non chiedono bandiere, ma risposte. Durante il dibattito abbiamo infine portato all’attenzione del Consiglio anche il problema dei detriti e dei rifiuti ancora presenti nella stessa zona, residui dell’alluvione del 14 marzo, chiedendo un intervento tempestivo di bonifica e ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. Anche su questo punto, attendiamo ora risposte concrete”.