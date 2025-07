Brunori (Lega) “Contro le ondate di calore, colonnine nebulizzatrici per parchi e piazze”

SESTO FIORENTINO – Colonnine nebulizzatrici per rinfrescare piazze e parchi durante le ondate di calore: è la proposta della Lega di Sesto Fiorentino che oggi presenta una mozione al Consiglio comunale. “Le colonnine nebulizzatrici – spiega la Lega – sono dispositivi tecnologici semplici, ma estremamente efficaci, in grado di abbassare la temperatura percepita fino a 4-5 […]

SESTO FIORENTINO – Colonnine nebulizzatrici per rinfrescare piazze e parchi durante le ondate di calore: è la proposta della Lega di Sesto Fiorentino che oggi presenta una mozione al Consiglio comunale. “Le colonnine nebulizzatrici – spiega la Lega – sono dispositivi tecnologici semplici, ma estremamente efficaci, in grado di abbassare la temperatura percepita fino a 4-5 gradi grazie alla diffusione di microgocce d’acqua”. “Parliamo di una soluzione concreta, sostenibile e già sperimentata con successo in molte città italiane – spiega Daniele Brunori, capogruppo della Lega – pensata per migliorare la qualità della vita nei mesi estivi, specialmente per bambini, anziani e persone fragili che vivono la città anche durante le ore più calde”.

Le colonnine nebulizzatrici (in inglese misting systems), prosegue la Lega “utilizzano una tecnologia semplice: grazie a una pompa a pressione e a speciali ugelli, rilasciano nell’aria microgocce d’acqua purificata, che evaporano immediatamente senza bagnare le superfici, assorbendo il calore e abbassando la temperatura percepita. Il tutto con un consumo d’acqua minimo (circa 2-3 litri all’ora per punto) e bassissimo impatto ambientale. Il sistema può essere attivato manualmente, tramite timer o sensori di temperatura, e può essere alimentato anche con energia da fonti rinnovabili”. “Non si tratta di impianti costosi o complessi – continua Brunori – ma di strutture leggere, modulari e facilmente installabili in spazi pubblici come piazze, parchi giochi, aree mercatali e percorsi pedonali. In molte città vengono utilizzate anche nei dehors dei locali per offrire refrigerio a clienti e passanti”.

Con la mozione si chiede al sindaco e alla giunta di “predisporre un piano di installazione sperimentale in alcune aree strategiche della città, con una gestione sostenibile e un piano di manutenzione regolare”. La Lega propone anche la possibilità di coinvolgere l’Azienda Farmacie e Servizi. “sia per un eventuale sostegno economico che per una campagna informativa contro i colpi di calore, con materiale divulgativo e attività in piazza”.

Inoltre la Lega propone di attivare un tavolo con le associazioni dei commercianti (Confcommercio, Confesercenti, Centro Commerciale Naturale) “per valutare sponsorizzazioni e co-finanziamenti delle colonnine, che possono diventare anche strumenti di animazione e valorizzazione dell’identità cittadina”. “In un momento in cui l’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti – conclude Brunori – crediamo che anche un’amministrazione locale debba fare la sua parte, adottando misure intelligenti, economicamente sostenibili e socialmente utili. Non possiamo limitarci a parlare di ‘resilienza climatica’ solo nei convegni: servono azioni concrete. Le colonnine nebulizzatrici sono una risposta piccola ma significativa, e possono fare una grande differenza per la vivibilità di Sesto nei mesi più critici». Il gruppo della Lega auspica che la proposta venga accolta dalla maggioranza e discusa nel prossimo Consiglio Comunale. La salute e il benessere dei cittadini non possono andare in ferie”.