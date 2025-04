Brunori (Lega) e Mengato (FdI) “Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza, ora Sesto faccia la sua parte”

SESTO FIORENTINO – “Accogliamo con grande soddisfazione, come capigruppo del centrodestra sestese, la decisione del Governo Meloni di dichiarare lo stato di emergenza per la Toscana e di stanziare oltre 63 milioni di euro per affrontare i danni causati dalla grave ondata di maltempo che ha colpito anche il nostro territorio, compresa la città di Sesto Fiorentino”. Lo affermano in una nota i consiglieri della Lega Daniele Brunori e di FdI Stefano Mengato. “Una risposta concreta, immediata e responsabile – dicono Brunori e Mengato – che smentisce clamorosamente le accuse della sinistra sestese, che nell’ultimo Consiglio comunale accusava il Governo di immobilismo e disinteresse verso la nostra regione. I fatti parlano chiaro: c’è chi lavora per i cittadini e chi invece preferisce fare polemica”. “Ora che il Governo ha fatto la sua parte, – proseguono i consiglieri di centrodestra – chiediamo con ancora più forza che anche a Sesto si faccia la propria, promuovendo una vera assemblea pubblica per analizzare in modo trasparente la gestione dell’emergenza e discutere le misure necessarie a prevenire eventi simili in futuro, come già accaduto nel vicino comune di Calenzano. Sesto merita risposte, partecipazione e trasparenza. E noi, come rappresentanti del centrodestra in Consiglio comunale, continueremo a chiederle con determinazione”.