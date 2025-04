Brunori (Lega) “Il Comune non ha ancora convocato un’assemblea pubblica sul dopo alluvione”

SESTO FIORENTINO – “A distanza di settimane dall’alluvione l’Amministrazione Comunale non ha ancora convocato un’assemblea pubblica per affrontare la situazione e discutere le misure da adottare”. Lo scrive in una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori. “In netto contrasto, il Comune di Calenzano – prosegue Brunori – ha organizzato un incontro pubblico il 1° […]

SESTO FIORENTINO – “A distanza di settimane dall’alluvione l’Amministrazione Comunale non ha ancora convocato un’assemblea pubblica per affrontare la situazione e discutere le misure da adottare”. Lo scrive in una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori.

“In netto contrasto, il Comune di Calenzano – prosegue Brunori – ha organizzato un incontro pubblico il 1° aprile, al quale hanno partecipato oltre 250 cittadini, per discutere delle conseguenze dell’alluvione e delle azioni future”.

Daniele Brunori ha espresso forte indignazione per l’inerzia dell’Amministrazione locale. “È sconcertante – dice l’esponente della Lega – che, mentre la nostra città è in ginocchio a causa dell’alluvione, la maggioranza consiliare preferisca discutere mozioni sulla situazione politica nella Repubblica Democratica del Congo e sulla poltrona persa da Montanari, tralasciando temi urgenti e vitali come la gestione dell’emergenza che ha colpito direttamente i nostri concittadini e gli interventi da fare per evitare nuovi disastri”.



Brunori ha sottolineato l’importanza di un confronto diretto con la cittadinanza per fornire informazioni dettagliate sull’alluvione, illustrare le misure adottate e quelle previste per il futuro, e ascoltare le testimonianze e le proposte dei cittadini. “La trasparenza – ha concluso il capogruppo della Lega – e il dialogo non sono opzionali: sono doveri fondamentali di chi governa. Non si tratta di una mia esigenza personale, ma di una legittima richiesta della comunità che rappresento. È dovere dell’Amministrazione ascoltare e rispondere alle preoccupazioni dei suoi cittadini”.