Brunori (Lega) “Il Comune non sa quando riaprirà il passaggio pedonale lungo il Rimaggio”

SESTO FIORENTINO – La chiusura del passaggio pedonale lungo il torrente Rimaggio è stato al centro del dibattito del Consiglio. La Lega ha presentato una interrogazione per chiedere la riapertura al più presto.

“Dal mese di ottobre 2023, i cittadini di Sesto Fiorentino lamentano la chiusura del passaggio pedonale lungo il torrente Rimaggio, collegamento vitale tra il Parco dell’Oliveta e Piazza Ginori. – spiega il capogruppo della Lega Daniele Brunori – Questo sentiero, amato da residenti e visitatori, rappresentava un importante snodo per la mobilità pedonale nella nostra comunità”.

La situazione, dice la Lega, non sembra trovare soluzione.

“L’Assessore Corsi ha ammesso candidamente di non avere alcuna idea su quando potrà riaprire il passaggio pedonale. – spiega Brunori – Secondo le dichiarazioni dell’Assessore, la responsabilità della chiusura è attribuita al Consorzio di Bonifica, che attualmente si sta occupando dei problemi di stabilità di alcuni muri lungo il percorso. La notizia della mancanza di una tempistica definita per la riapertura del passaggio non può che suscitare comprensibile delusione e preoccupazione tra i residenti e gli appassionati del luogo. Il passaggio pedonale non solo era un elemento chiave per la connessione tra due importanti punti della città, ma rappresentava anche un luogo di incontro e socializzazione per i sestesi”.

La Lega “esprime apertamente la propria delusione riguardo alla gestione della situazione e sottolinea l’importanza di trovare una soluzione tempestiva per riaprire il passaggio pedonale. Chiediamo al Consorzio di Bonifica di agire con la massima urgenza per risolvere i problemi di stabilità che hanno portato alla chiusura del percorso”.

“In questo momento di incertezza, – conclude Brunori – auspichiamo che l’assessore si impegni a tenere la cittadinanza informata sugli sviluppi della situazione e a lavorare insieme alle autorità competenti per trovare una soluzione tempestiva e sicura, sia per riaprire il prima possibile il passaggio sia per dotarlo della necessaria illuminazione”.