Brunori (Lega) “Il Comune sostituisce l’ultimo giorno di Carnevale con il Capodanno Cinese”

SESTO FIORENTINO – “La decisione del Comune ci lascia perplessi: sostituire l’ultima domenica del Carnevale, l’11 febbraio, con il Capodanno Cinese che in realtà è il 10 febbraio”. Ad affermarlo in una nota è il capogruppo della Lega Daniele Brunori. “Il carnevale a Sesto non è soltanto una serie di eventi, ma una tradizione radicata […]

SESTO FIORENTINO – “La decisione del Comune ci lascia perplessi: sostituire l’ultima domenica del Carnevale, l’11 febbraio, con il Capodanno Cinese che in realtà è il 10 febbraio”. Ad affermarlo in una nota è il capogruppo della Lega Daniele Brunori.

“Il carnevale a Sesto non è soltanto una serie di eventi, ma una tradizione radicata nell’identità sestese. – spiega Brunori – Purtroppo, negli ultimi anni si è registrato un declino costante da quando tutta la città si mobilitava per la costruzione di calli allegorici e le strade si riempivano di maschere e gioia, attraendo persone da tutta la piana fiorentina. Ci saremmo aspettati da questa amministrazione un rilancio di questa manifestazione ed invece abbiamo appreso dell’incomprensibile decisione di cancellare l’ultima domenica di festeggiamenti del Carnevale (11 febbraio) per sostituirla con le celebrazioni per il Capodanno Cinese. Sia chiaro, niente contro la festa cinese”.

Il capogruppo della Lega ribadisce che “fa piacere si festeggi la ricorrenza di una comunità importante per la nostra città, troviamo però che le feste ‘d’importazione’ dovrebbero arricchire e non sostituire quelle autoctone. Tra l’altro il Capodanno cinese è il 10 febbraio quindi la decisione del Comune ci lascia ancora più perplessi.

Si potevano prevedere entrambe le celebrazioni, permettendo a tutti i cittadini di festeggiare e divertirsi. Si poteva (anzi, si doveva) investire per recuperare e strappare all’oblio la tradizione del carnevale sestese in un’ottica di mutuo arricchimento culturale tra le diverse comunità”.

La Lega invita il Comune a rivedere la decisione. “Mancando ancora quasi un mese, – dice Brunori – invitiamo l’amministrazione a ripensarci, e, se non ad investire, quantomeno a ripristinare l’ultima domenica di Carnevale, unitamente ai festeggiamenti il giorno precedente per il Capodanno Cinese. Celebrazioni cui avremo piacere di partecipare sia come rappresentanti del nostro gruppo politico sia, nel caso del capogruppo Brunori, a titolo personale, essendo legato da oltre 20 anni alla Cina in cui ha risieduto per tanti anni e che considera alla stregua di una seconda casa”.