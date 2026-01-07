Brunori (Lega): interrogazione sulle criticità nelle zone collinari dopo la nevicata

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione da parte della Lega per le criticità nelle zone pedecollinari colpite dalla nevicata di ieri che, spiega in una nota “hanno messo in difficoltà diverse aree del territorio di Sesto Fiorentino, in particolare le zone pedocollinari come Cercina, dove si sono registrati evidenti problemi alla mobilità”. Sull’argomento la Lega presenterà nel prossimo consiglio comunale un’interrogazione. “Senza alcuna volontà polemica, – prosegue Daniele Brunori consigliere della Lega – esprimiamo preoccupazione nel constatare come, dopo oltre 24 ore, non risulti ancora effettuata la distribuzione di sale sulle strade, con conseguenti disagi per molti cittadini: da chi deve recarsi al lavoro a chi accompagna i figli a scuola. L’inverno è appena iniziato e quanto accaduto solleva interrogativi legittimi sull’organizzazione del servizio di emergenza invernale. È possibile che le ditte convenzionate non dispongano di mezzi sufficienti o che, comunque, non riescano a far fronte tempestivamente alle richieste provenienti da tutto il territorio”. Nell’interrogazione la Lega chiede di conoscere lo stato del servizio, le criticità emerse e le azioni che l’amministrazione intenda mettere in campo “per evitare il ripetersi di situazioni simili”. “La sicurezza e la mobilità dei cittadini, – conclude Brunori – soprattutto nelle zone più fragili del territorio, devono restare una priorità, ancora di più in una fase iniziale della stagione invernale che si preannuncia lunga e complessa”.