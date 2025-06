Brunori (Lega) “Parcheggio del Centro: vandalismi e sporcizia”

SESTO FIORENTINO – “Parcheggio del Centro nel degrado: vandalismi, sporcizia e zero controlli. La misura è colma”. È quanto afferma il capogruppo della Lega Daniele Brunori. “C’è un punto della città che, giorno dopo giorno, si sta trasformando in simbolo del fallimento dell’Amministrazione Falchi: – prosegue Brunori – è il parcheggio del Centro, un’area pubblica per la quale i cittadini pagano, e in cambio ricevono degrado, sporcizia e disturbo costante. Le immagini che ci hanno inviato alcuni residenti non lasciano spazio a dubbi: bottiglie, cartacce, resti di cibo e rifiuti ovunque. Ma non è solo questione di igiene urbana. Il parcheggio, soprattutto d’estate, è ormai diventato una piazza di bivacco notturno dove, tra urla, musica, bestemmie e schiamazzi fino alle due di notte, a farne le spese sono i residenti e i passanti, inascoltati da un’Amministrazione immobile. Tutto questo accade sotto le telecamere, che evidentemente servono solo come decorazione. Nessuno interviene. Nessuno sanziona”.

“Come se non bastasse, pochi giorni fa qualcuno ha pensato bene di “festeggiare” la fine della scuola imbrattando le vetrine dei negozi del centro. Anche in quel caso: nessuna risposta seria. Nessuna parola di condanna. Nessuna azione concreta. – prosegue Brunori – Ci chiediamo cosa debba ancora succedere perché il Comune apra gli occhi. Perché il Sindaco e l’Assessore competente si decidano a uscire dal palazzo e mettere fine a questo degrado dilagante. Non si può continuare a far finta di niente. Il parcheggio del Centro deve tornare ad essere uno spazio sicuro, decoroso e rispettato. Non un rifugio per incivili e teppisti. E per farlo servono controlli, sanzioni, pulizia e soprattutto la volontà politica di far rispettare le regole. Se non siete in grado di garantirlo, almeno abbiate il coraggio di dirlo ai cittadini”.