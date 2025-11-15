Brunori (Lega) “Per piazza Lavagnini e del Mercato pensiamo ad un progetto più ambizioso”

SESTO FIORENTINO – “Ho partecipato con grande interesse al workshop organizzato da A Sesto Acuto sul futuro di piazza del Mercato e piazza Lavagnini: un tema oggi più che mai centrale, dopo l’alluvione del 14 marzo e la demolizione del ponte sul Rimaggio”. Lo afferma il capogruppo della Lega Daniele Brunori. “Mentre dall’amministrazione comunale sembra emergere l’idea di una soluzione modesta, limitata a una passerella pedonale, – prosegue Brunori – l’associazione, per voce del suo presidente Mannini, ha portato un progetto ambizioso, visionario, di respiro internazionale. Un progetto che ha il merito di dire, con chiarezza: trasformiamo una tragedia in un’opportunità, cogliamo questo momento per realizzare qualcosa di bello, utile e all’altezza del futuro di Sesto Fiorentino. Non accontentiamoci dell’ordinario, non rassegniamoci alla mediocrità. Molto apprezzabile anche la disponibilità offerta dall’associazione nel collaborare con le istituzioni per dare un contributo concreto alla definizione di un progetto così strategico. Il mio gruppo ed io ringraziamo A Sesto Acuto per il contributo offerto e per aver rialzato l’asticella della discussione pubblica. La loro proposta parla di bellezza, fruibilità, accessibilità, innovazione: temi su cui lavoriamo da sempre e su cui stiamo lavorando con ancora maggiore determinazione in vista del prossimo anno, quando presenteremo proposte di grande rilevanza per la città. Sesto merita un futuro ambizioso. E noi continueremo a fare la nostra parte perché questo futuro diventi realtà”.