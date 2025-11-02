Brunori (Lega) “Qualità e Servizi sfortunata? Trovato nei pasti un ‘corpo estraneo di origine organica’”

SESTO FIORENTINO – “Dopo le furiose proteste dei giorni scorsi, con quasi cento genitori sestesi che hanno minacciato di non pagare più i pasti dei propri figli, sulla scia di quanto già accade a Campi Bisenzio, e con una petizione online che ha sta raggiungendo le 700 firme, l’ennesimo episodio conferma la totale perdita di […]

SESTO FIORENTINO – “Dopo le furiose proteste dei giorni scorsi, con quasi cento genitori sestesi che hanno minacciato di non pagare più i pasti dei propri figli, sulla scia di quanto già accade a Campi Bisenzio, e con una petizione online che ha sta raggiungendo le 700 firme, l’ennesimo episodio conferma la totale perdita di fiducia nei confronti di un’azienda che ormai inanella quotidianamente problemi e disagi che finiscono per ricadere sui bambini”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori.

“Nonostante in Commissione di Controllo ci fosse stato assicurato che il lotto di riso incriminato era stato eliminato e sostituito con un prodotto di altra marca, – prosegue Brunori – apprendiamo che, ancora una volta, durante la preparazione dei pasti è stato rinvenuto un “corpo estraneo di origine organica”, come riportato dallo stesso report interno di Qualità & Servizi del 31 ottobre. Alla luce di quanto accaduto, delle due l’una: o ci hanno mentito o sono davvero sfortunati”. “Ma sarebbe quantomeno curiosa una “sfortuna” – prosegue Brunori . che si ripete ormai da oltre un anno, sempre con le stesse modalità e con le stesse conseguenze. Come dissi in consiglio comunale all’allora sindaco Lorenzo Falchi, se fosse stata un’azienda privata, sarebbe già stata sostituita da tempo. Purtroppo, invece di affrontare e risolvere un problema così grave e pressante, il sindaco ha preferito abbandonare in anticipo il Comune per un posto in Regione. Felici per le sue tasche, molto meno per la serenità dei genitori e per la salute alimentare dei bambini di Sesto”.