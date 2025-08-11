Brunori (Lega) “Zanzare: il Comune intervenga con le disinfestazioni”

SESTO FIORENTINO -Le zanzare sono un problema per chi resta in città. La Lega parla di segnalazioni dei cittadini in aumento a partire da Quinto, “ma ormai -afferma il capogruppo della Lega Daniele Brunori – praticamente in tutti i quartieri, la presenza di questi insetti è diventata insostenibile. Il problema non è nato ora: già […]



SESTO FIORENTINO -Le zanzare sono un problema per chi resta in città. La Lega parla di segnalazioni dei cittadini in aumento a partire da Quinto, “ma ormai -afferma il capogruppo della Lega Daniele Brunori – praticamente in tutti i quartieri, la presenza di questi insetti è diventata insostenibile. Il problema non è nato ora: già da inizio giugno le condizioni erano critiche e oggi, a metà agosto, la situazione è ulteriormente peggiorata. Non si tratta soltanto di un problema di fastidio: è una vera e propria questione sanitaria. La zanzara è l’animale che provoca più vittime al mondo e, a livello nazionale, in questo periodo si registrano casi di virus West Nile. Non c’è un’allerta specifica a Sesto, ma questo dato deve spingere le amministrazioni locali alla massima prudenza e prevenzione”.

Secondo la Lega “le disinfestazioni effettuate da Alia nell’ambito del contratto con il Comune non sono sufficienti” e chiede al Comune di “attivarsi immediatamente per predisporre interventi straordinari di disinfestazione in tutti i quartieri della città, rafforzando i trattamenti e ampliandone la frequenza”.

“È anche una questione di rispetto verso i cittadini – prosegue Brunori – che non sono partiti per le ferie: proprio per loro, che vivono quotidianamente questa situazione, occorre agire con ancora più forza e sollecitudine. Per il futuro, sarà indispensabile rivedere l’accordo con Alia per garantire un servizio più efficace e capace di affrontare emergenze come questa. La salute pubblica non può aspettare: occorre agire adesso, prima che la situazione peggiori ulteriormente”.