Buona la prima per Bailando ai Gigli

Buona la prima per l’edizione 2025 di “Bailando ai Gigli” la strepitosa kermesse dedicata al ballo di tutte le latitudini che quest’anno si svolge in tre giornate.

In un clima di festa, sulla grande pedana allestita nell’area esterna del Centro Commerciale I Gigli di Corte Tonda, venerdì dalle ore 17 le esibizioni sono state 47 e altre 50 sono attese per la giornata di oggi. Bambini e adulti hanno ballato ai ritmi musicali con stili diversi dal latino americano, al moderno, dal classico, al caraibico, dall’hip hop, al reggaeton e al valzer. E mentre i dj selezionavano le ultime colonne sonore dell’estate che ci hanno fatto ballare, il pubblico composto da famiglie con bambini, giovani e meno giovani, appassionati di ballo e non solo, si muovevano seguendo i ritmi musicali.

Guest star della serata di ieri Francesca Tocca, la talentuosa ballerina catanese specializzata in balli latino-americani e nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha affascinato il pubblico con una travolgente esibizione. Dopo la sua esibizione sono saliti sul palco i Mamalover, band che spazia dalla disco anni ‘70 alla dance contemporanea e ai ritmi travolgenti del reggaeton.

“Siamo soddisfatti della prima serate e felici di avere avuto ospiti molte scuole del territorio e della Toscana – ha detto il direttore dei Gigli Saviola Chesi – e soprattutto molte persone, adulti e bambini che hanno partecipato, questo dimostra ancora una volta quanto coinvolga la passione per il ballo e per la musica”.

Altre guest star sono previste per oggi sabato 13 settembre e domani domenica 14 settembre quando Bailando ai Gigli si trasformerà in una imponente e festante grande sala da ballo lasciando lo spazio al pubblico per le esibizioni. Inizio delle esibizioni alle 17.

Oggi 13 settembre ci saranno le attesissime performance di Umberto Gaudino (Amici, Ballando con le stelle) e di Benedetta Vari (Amici). Dalle ore 23, la serata proseguirà con Salsa & Bachata in compagnia di DJ Giovi e Franceskino, con pista aperta a tutti. Domani 14 settembre, dalle 17 alle 20, la grande piazza esterna del Centro Commerciale I Gigli ospiterà il Dance Show con le esibizioni delle scuole di ballo.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito web del Centro Commerciale www.igigli.it, mentre sulle pagine social, Facebook e Instagram, saranno pubblicati ogni giorno nuovi contenuti da parte delle scuole di ballo e degli ospiti.