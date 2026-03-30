Buona la prima per l’Aks in trasferta a Follonica

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan torna nel proprio Dojo con pregevoli risultati conseguiti alla Coppa Italia Fijlkam svoltasi a Follonica, dove ha svolto contemporaneamente il ruolo di organizzatrice dell’evento e di società partecipante. L’impegno dell’Aks ha dimostrato una capacità organizzativa di alto livello e un forte spirito di squadra, con una gestione logistica accurata […]

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan torna nel proprio Dojo con pregevoli risultati conseguiti alla Coppa Italia Fijlkam svoltasi a Follonica, dove ha svolto contemporaneamente il ruolo di organizzatrice dell’evento e di società partecipante. L’impegno dell’Aks ha dimostrato una capacità organizzativa di alto livello e un forte spirito di squadra, con una gestione logistica accurata e un affiatamento del team che hanno contribuito al successo complessivo della manifestazione. Confermandosi ancora una volta ai vertici nazionali, specialmente nel Kata, ottenendo il secondo posto nella classifica generale per società. Tra i piazzamenti individuali si segnalano i seguenti podi: Riccardo Fioravanti per il Kata primo classificato negli Under 21 e terzo classificato nei Seniores; Eliseo Coccia secondo classificato negli Esordienti 48 kg; Marta Andreini seconda classificata nel Kata Seniores nelle Under 21; Francesca Bruschi seconda classificata nelle Seniores 68 kg; Tommaso Petrotta terzo classificato negli Esordienti 48 kg e Ruben Simonato terzo classificato negli Juniores 61 kg.

Il successo dell’evento è stato il frutto di una sinergia tra lo staff organizzativo dell’Aks, i tecnici, i collaboratori e i volontari, nonché delle collaborazioni con realtà locali e partner tecnici che hanno supportato la logistica del Palagolfo. L’accurata pianificazione, la gestione dei flussi di gara e la cura dei dettagli operativi hanno permesso di garantire efficienza e puntualità durante tutta la manifestazione. L’AKS ringrazia in particolare i tecnici che hanno seguito gli atleti quotidianamente: Lorenzo Zaccarello, Nicola Piccolomini, Cosimo Margheri, Virginia Castellucci e Francesca Bruschi. “Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa impresa: tecnici, collaboratori, volontari, atleti e famiglie, – dice il presidente dell’Aks, Leonardo Marchi – il risultato sportivo è il riflesso di un lavoro collettivo impeccabile; la capacità di organizzare un evento di questa portata e contemporaneamente competere con successo è motivo di grande orgoglio per tutta l’Accademia Karate Shotokam. Complimenti a ciascuno per la professionalità, la dedizione e lo spirito di squadra dimostrati”.