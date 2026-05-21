“Buongiorno ceramica”: un brindisi con Bacco all’Archivio guardando la mostra sulla Ginori

SESTO FIORENTINO – “Bacco nella ceramica e nel bicchiere”. Il vino e il suo dio, raffigurato in una selezione di opere delle storiche manifatture sestesi, e poi versato nei calici dai Sommelier della Fisar di Firenze, saranno i protagonisti della visita con aperitivo che venerdì 22 maggio, aprirà l’edizione 2026 di “Buongiorno Ceramica” (ore 18 […]

SESTO FIORENTINO – “Bacco nella ceramica e nel bicchiere”. Il vino e il suo dio, raffigurato in una selezione di opere delle storiche manifatture sestesi, e poi versato nei calici dai Sommelier della Fisar di Firenze, saranno i protagonisti della visita con aperitivo che venerdì 22 maggio, aprirà l’edizione 2026 di “Buongiorno Ceramica” (ore 18 – 22). L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la società fiorentina Zaira, si tiene presso la sede dell’Archivio della Ceramica Sestese, in via Savonarola 37. L’aperitivo, a ingresso libero e gratuito, sarà allietato dalle musiche del duo Swing for Today. L’aperitivo permetterà di visitare, oltre all’esposizione delle opere dedicate a Bacco, la mostra “Arte operaia. Il processo produttivo della Manifattura Ginori degli anni Trenta”, allestita all’interno dell’Archivio. Vengono esposte alcune delle numerose fotografie scattate alla fine degli anni Trenta alle maestranze della Richard Ginori, quando i venti di guerra facevano temere il peggio per la fabbrica sestese. Si tratta di un’esposizione di particolare valore storico e documentario: le immagini sono state selezione con l’aiuto degli attuali pensionati Ginori, grazie alla collaborazione con lo Spi Cgil di Sesto, dall’ampio fondo Rolando Cirri, che fu direttore tecnico dello stabilimento in quegli anni. Ma con un bicchiere di buon vino in mano, il visitatore potrà scoprire anche le collezioni dell’Archivio, un luogo poco conosciuto ma prezioso, che conserva la memoria, tramite calchi, gessi, opere e documenti, delle storiche manifatture ceramiche attive nel Novecento a Sesto e ora non più funzionanti. Proprio in occasione di «Buongiorno ceramica», è on line il nuovo sito ceramicasesto.it.

Dal 22 al 31 maggio, il programma della manifestazione – che quest’anno vede per la prima volta il sostegno fattivo della Fondazione CR Firenze, proporrà inoltre iniziative diffuse che coinvolgeranno istituzioni culturali, scuole, associazioni e realtà del territorio, offrendo occasioni di scoperta, partecipazione e approfondimento intorno al patrimonio ceramico sestese, tra memoria storica, creatività contemporanea e sperimentazione. Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività laboratoriali e alle esperienze partecipative. La Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia proporrà – sabato 23 e domenica 24 maggio – dimostrazioni dal vivo, laboratori creativi e iniziative per bambini e famiglie tra piazza Vittorio Veneto e la Biblioteca Ragionieri – tra cui la realizzazione di gioielli con «cocci» di porcellana – mentre il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino aprirà eccezionalmente, sabato 23 al mattino, le proprie porte al pubblico con visite al museo scolastico e attività dedicate alla formazione artistica.

Tra le novità di questa edizione anche “Stampare ceramica in 3D”, progetto nato dalla collaborazione tra il Liceo Artistico e il Design Campus dell’Università di Firenze, che metterà in dialogo tradizione ceramica e tecnologie contemporanee attraverso dimostrazioni di stampa 3D e progettazione digitale. Non mancheranno inoltre percorsi inclusivi e multidisciplinari come “Vietato non toccare”, esperienza multisensoriale dedicata alla ceramica archeologica e contemporanea, e “Archeologi per un giorno”, in collaborazione con l’Università di Siena, laboratorio di scavo simulato rivolto ai più giovani. Il programma sarà completato da work shop artistici, curati dall’associazione ManInArte, visite guidate alla Tomba etrusca della Montagnola, a cura della locale Pro Loco, e iniziative collaterali che contribuiranno a trasformare Sesto Fiorentino in un grande spazio diffuso dedicato alla ceramica, alla cultura e alla valorizzazione del territorio.

In contemporanea, in piazza Vittorio Veneto, davanti al Municipio, si terrà la festa dello Street Food organizzata dal Centro Commerciale naturale di Sesto. “Buongiorno Ceramica” è organizzato dal Comune, con il sostegno della Fondazione CR Firenze, e la collaborazione organizzativa di Zaira srls; partecipano al cartellone: Design Campus Unifi, Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia, Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, Associazione ManInArte, Museo e Istituto Fiorentino della Preistoria, Pro Loco Sesto Fiorentino, SPI-Cgil Sesto Fiorentino, Università degli Studi di Siena. Il programma completo su comune.sesto-fiorentino.fi.it. Per maggiori informazioni: suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it – 055 4496814792.