Bus contro vettura: incidente a Le Croci di Calenzano

CALENZANO – Incidente, stamani attornno alle 11.35, a Le Croci sulla Barberinese, tra una vettura e un bus extraurbano di Autolinee T oscane.

Secondo la ricostruzione di Autolinee Toscane l’auto, all’altezza di una curva, ha invaso la corsia opposta dove il bus stava transitando. Il conducente del bus, per evitare la collisione frontale, ha sterzato il più possibile verso l’esterno, ma non ha potuto evitare l’impatto: grazie ai riflessi del conducente però l’auto si è scontrata solo con la fiancata del mezzo.

Il conducente è sceso per assicurarsi delle condizioni della persona alla guida dell’auto che, al momento della verifica, è risultata in stato confusionale. Avvertiti immediatamente i soccorsi che, arrivati sul posto poche decine di minuti dopo, hanno accompagnato la persona alla guida dell’auto all’Ospedale. Sul posto arrivata anche la Polizia Municipale per gestire la viabilità e i Vigili del Fuoco per il controllo della vettura.

Il bus in quel momento stava svolgendo servizio sulla linea 301, che collega Barberino del Mugello e Firenze, e trasportava dieci passeggeri. Autolinee Toscane ha messo subito a disposizione un bus sostitutivo per accompagnare i passeggeri a Calenzano, dove era presente un altro bus utile per arrivare a Firenze. Il bus, a causa del sinistro, ha riportato alcuni danni e sarà portato in officina dove, nel giro di 15-20 giorni, sarà ripristinato per tornare a circolare. Al conducente, sotto choc dopo l’accaduto, si legge in una nota dei Autolinee Toscane “va il pieno sostegno dell’azienda e il ringraziamento per aver ridotto al minimo un sinistro inevitabile e altamente pericoloso”.