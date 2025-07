Bussolin (Lega) “Solidarietà a Brunori per l’attacco sui social”

SESTO FIORENTINO – “Esprimiamo la nostra piena e convinta solidarietà al consigliere comunale della Lega di Sesto Fiorentino, nonché segretario di sezione, Daniele Brunori, vittima di un attacco social vile e vergognoso che ha coinvolto non solo la sua persona, ma anche la sua famiglia”. Lo afferma il segretario provinciale della Lega Federico Bussolin.

“È gravissimo che nel 2025,- prosegue Bussolin – in un contesto democratico come il nostro, si possa arrivare a utilizzare l’odio e la minaccia personale per colpire chi ha semplicemente espresso una propria opinione politica. Coinvolgere i figli di un rappresentante istituzionale è una barbarie che supera ogni limite e non può trovare alcuna giustificazione. La politica può e deve restare un terreno di confronto anche acceso, ma non può in alcun modo trasformarsi in un’arena di odio personale e intimidazioni”.

“Auspichiamo – conclude Bussolin – che tutte le forze politiche, anche chi non condivide le nostre idee, condannino pubblicamente questa deriva pericolosa. Difendere la dignità delle istituzioni e la serenità di chi vi opera è un dovere comune”.