CAI e Convoi insieme sui sentieri di Monte Morello

SESTO FIORENTINO – I volontari del CAI (Club Alpino Italiano) di Sesto Fiorentino hanno accompagnato il 18 ottobre gli ospiti della cooperativa Convoi sui sentieri di Monte Morello. Una giornata di movimento e scopera del territorio all’insegna dell’inclusione sociale. Il percorso, un anello di circa 6 km con partenza e arrivo al Piazzale di Ceppeto, passando per Poggio Conca, è stato guidato dai volontari del CAI, che hanno offerto il loro supporto tecnico e umano, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e partecipativa. “È stata una giornata davvero speciale, – dice Franco Checcucci del CAI – dove il camminare insieme è diventato un modo concreto per abbattere le barriere”. L’iniziativa, intitolata “Conosciamo e conosciamoci”, è parte del percorso di apertura al territorio promosso da Convoi cooperativa attiva nell’ambito dell’inclusione sociale. Il pranzo al sacco condiviso ha rappresentato un momento informale ma significativo, dove le persone hanno potuto conoscersi al di là delle differenze. “Conoscersi e farsi conoscere è il primo passo per costruire comunità solidali”, sottolineano Elisabetta Fabbri e Matilde Barbani di Convoi, specificando l’importanza di creare spazi di incontro accessibili e aperti a tutti.