CAI: il docufilm “The Fire Within” al cinema Grotta

SESTO FIORENTINO – Torna il cinema del CAI al Grotta di via Gramsci con uno spettacolo a ingresso gratuito. L’appuntamento è mercoledì 26 novembre alle ore 21 con il docufilm “The Fire Within: a requiem for Katia and Maurice Krafft” di Werner Herzog, uno dei massimi cineasti viventi; tra i suoi numerosi film “Aguirre, furore di Dio”, “Cuore di vetro”, “Nosferatu”, “Fitzcarraldo”, “Queen of desert”. Il docufilm prende spunto da quanto successo il 3 giugno 1991: una colata piroclastica discende a 180 chilometri all’ora dal picco del monte Unzen, in Giappone, consumando tutto ciò che trova sul suo cammino e uccidendo all’istante i vulcanologi francesi Katia e Maurice Krafft, giunti sul luogo per documentare l’evento. I Krafft hanno lasciato un archivio di oltre 200 ore di filmati, immagini di una bellezza ipnotica e spettacolare. Werner Herzog, che li conosceva di persona e ha avuto accesso all’intero archivio, dedica loro un omaggio sentito e personale; non una banale biografia, ma la celebrazione della loro vita e della meraviglia che sono stati capaci di catturare con le loro telecamere.