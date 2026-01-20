CAI: “K2. La grande controversia” al Cinema Grotta un film di Messner

SESTO FIORENTINO – “K2. La grande controversia”, con la regia di Reinhold Messner è il film, per gli appassionati di montagna, in programma il 22 gennaio alle ore 21 al Cinema Grotta. Il K2, posto al confine tra il Pakistan e la Cina, con i suoi 8.611 metri è la seconda vetta al mondo per altezza e […]

SESTO FIORENTINO – “K2. La grande controversia”, con la regia di Reinhold Messner è il film, per gli appassionati di montagna, in programma il 22 gennaio alle ore 21 al Cinema Grotta. Il K2, posto al confine tra il Pakistan e la Cina, con i suoi 8.611 metri è la seconda vetta al mondo per altezza e probabilmente la più difficile da scalare. Furono gli italiani, il 31 luglio 1954, i primi a salire sul gigante himalayano. L’immensa spedizione organizzata da Ardito Desio, che vide all’opera centinaia di sherpa, fu portata a termine da Lino Lacedelli e Achille Compagnoni con il contributo essenziale di Walter Bonatti. Da allora il K2 è stato definito la “montagna degli italiani”.

L’ascensione, che avrà uno strascico di feroci polemiche per decenni a causa delle diverse versioni che riguardavano il trasporto delle bombole di ossigeno per completare la salita alla vetta, fu celebrata dallo Stato italiano che, con la promessa di aiuti al Pakistan, aveva vinto la concorrenza degli Stati Uniti per l’autorizzazione alla spedizione. L’impresa, voluta da CAI e governo italiano, voleva dimostrare agli italiani e al mondo intero che, a nove anni dalla fine della guerra, l’Italia si era lasciata alle spalle la tragedia in cui era stata trascinata dal fascismo. Obiettivo riuscito: la notizia riempì per giorni le prime pagine di tutti i quotidiani ed ebbe grande risonanza internazionale. Questo appassionante film cerca di dare finalmente una versione definitiva di ciò che davvero successe durante la spedizione e le concitate fasi dell’ascesa finale. In sala, prima della proiezione, il presidente della Sezione del CAI di Sesto Fiorentino, Alessandro Gamannossi, e il socio Stefano Rolle faranno una breve introduzione al film e al contesto storico dell’Italia dell’epoca. Biglietto a 8 euro (soci Cai 5 euro).