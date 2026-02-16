CAI: torna al Grotta la terza rassegna di film “Giardini selvaggi”

SESTO FIORENTINO – Al Cinema Grotta arriva giovedì 19 febbraio la rassegna cinematografica Giardini Selvaggi. La rassegna, giunta alla sua terza edizione è promossa dal CAI di Sesto Fiorentino. Dopo l’apertura di gennaio dedicata all’alpinismo con “K2 – La grande Controversia”, il nuovo appuntamento segna un cambio di prospettiva e affronta il tema dell’inclusività attraverso […]

SESTO FIORENTINO – Al Cinema Grotta arriva giovedì 19 febbraio la rassegna cinematografica Giardini Selvaggi. La rassegna, giunta alla sua terza edizione è promossa dal CAI di Sesto Fiorentino. Dopo l’apertura di gennaio dedicata all’alpinismo con “K2 – La grande Controversia”, il nuovo appuntamento segna un cambio di prospettiva e affronta il tema dell’inclusività attraverso la proiezione del film “Ti porto io”. La pellicola racconta in modo diretto e coinvolgente l’esperienza dell’escursionismo condiviso, mettendo al centro il valore dell’accompagnamento e dell’accessibilità alla montagna. “Un tema – si legge in una nota del CAI – che si intreccia con l’impegno concreto della Sezione CAI di Sesto Fiorentino, promotrice della rassegna, da anni attiva sul fronte dell’escursionismo inclusivo grazie al progetto Oltre l’Ostacolo, dedicato alle persone con disabilità. La proiezione diventa così non solo un evento culturale, ma anche un’occasione per accendere i riflettori su pratiche virtuose di inclusione sociale, in cui cinema, territorio e associazionismo dialogano per affermare che la montagna e la cultura, possono essere davvero accessibili a tutti”.