Calamai: “Un impegno continuo della Provincia di Prato per fronteggiare gli effetti del maltempo”

PRATO – “Un costante impegno”: lo ha definito così il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, “l’impegno messo in campo per affrontare le conseguenze della forte ondata di maltempo che nell’ultima settimana ha colpito il territorio pratese”. “Siamo da giorni al lavoro con le nostre ditte e i nostri tecnici per verificare e monitorare le criticità registrate, – ha aggiunto Calamai – abbiamo concentrato in particolare i nostri interventi sulle criticità emerse durante l’allerta rossa della scorsa settimana, intervenendo tempestivamente per risolvere i disagi e mettere in sicurezza le zone più colpite”. Il primo risultato delle azioni intraprese è stata la riapertura, nella giornata di oggi, della SP10 nel Comune di Carmignano, in località Il Poggino, che, “grazie agli interventi effettuati, è tornata transitabile con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette. Si tratta di un restringimento della carreggiata necessario per permettere il passaggio in sicurezza dei veicoli, mantenendo il controllo della situazione. I lavori avviati in somma urgenza prevedono su quel tratto di strada la realizzazione di una berlinese di micropali, l’installazione di una nuova barriera di sicurezza (guard-rail) e il rifacimento del piano viabile”.

Altri sopralluoghi sono stai realizzati in questi ultimi giorni per monitorare criticità di minore entità ma comunque significative, a partire dalla SP9 nel Comune di Carmignano, in località stazione di Comeana, e sulla SR325, sia nel territorio comunale di Vaiano che nel Comune di Vernio, dove ieri sera si è verificato uno smottamento al Km 47, poco prima della frazione di Montepiano. La ditta incaricata dalla Provincia è prontamente intervenuta sul posto, delimitando l’area con transenne e consentendo la riapertura della strada al traffico con un restringimento della carreggiata a senso unico alternato e relativa segnaletica. Andranno avanti anche nei prossimi giorni i sopralluoghi da parte dei tecnici per valutare l’entità del fenomeno e prevenire ulteriori disagi. “La Provincia è fortemente impegnata a garantire il mantenimento della viabilità, al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strade, – ha concluso Calamai – ci impegneremo a fondo per assicurare buone condizioni di viabilità, anche a fronte degli eventi meteorologici estremi che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi dieci giorni”.