CAMPI BISENZIO – Prende il via oggi pomeriggio al circolo Arci Dino Manetti il campionato italiano B1 per non vedenti. E a giocare la partita inaugurale saranno proprio i padroni di casa del Quartotempo che alle 16 sfideranno l’Asd Liguria. Così, dopo le gare del girone sud giocate a Roma due settimane fa, tocca adesso al girone nord con quattro squadre impegnate nel fine settimana a Campi Bisenzio: Quartotempo, Liguria Calcio NV, Insuperabili Torino e Ticinia Novara. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Fispic con il commento del telecronista federale (qui di seguito tutto il programma della manifestazione).
Calcio a 5, al Dino Manetti il campionato italiano per non vedenti. Nella partita inaugurale i ragazzi del Quartotempo
