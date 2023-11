Calenzano: al lavoro la protezione civile

CALENZANO – Continua la rimozione del fango e la pulizia delle strade nei tratti in cui ieri si sono verificati allagamenti. E’ stata risolta frana a Spugnoli-Baroncoli, mentre stamani erano in funzione le idrovore Vab in a Carraia per eliminare l’acqua dalle zone allagate. Sulla SP 107 per Legri al lavoro la Metrocittà dopo le […]

CALENZANO – Continua la rimozione del fango e la pulizia delle strade nei tratti in cui ieri si sono verificati allagamenti. E’ stata risolta frana a Spugnoli-Baroncoli, mentre stamani erano in funzione le idrovore Vab in a Carraia per eliminare l’acqua dalle zone allagate. Sulla SP 107 per Legri al lavoro la Metrocittà dopo le frane e smottamenti. In via Di Signorina sono arrivati i mezzi meccanici per le franementre in via di Leccio il lavoro ha consetito di liberare la strada, così come sono al lavori i mezzi meccanici in via Montemaggiore. In via di Secciano stanno lavorando per puire il guado e la strada. La Sp 8 è libera.