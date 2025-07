Calenzano: consiglio comunale il 31 luglio

CALENZANO – Giovedì 31 luglio alle 14 si riunisce il consiglio comunale con il seguente ordine del giorno:

Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Comunicazioni e proposte.

2) Approvazione verbali sedute consiliari del 19 giugno 2025 e del 27 giugno 2025.

Regolamento di Cittadinanza Attiva per i beni comuni. Approvazione.

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Unificato.

Modifica dello Statuto della società Farmapiana S.p.A. Integrazione disciplinante la qualifica di società Benefit e adeguamenti relativi al funzionamento della società. Approvazione.

Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 104 del 26/06/2025.

Approvazione verbali di somma urgenza e lavori per la messa in sicurezza della viabilità del comune di Calenzano a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 14 marzo 2025. Approvazione del piano dei primi interventi urgenti (Ordinanza commissariale Regione Toscana n. 97 del 16/07/2025). Procedura di riconoscimento di spesa ai sensi dell’art. 191 co.3 D.Lgs. 267/2000 con conseguente variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.59/2025 pronunciata dalla Corte dei Conti relativo alla gestione dell’acquisizione del Castello di Calenzano.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza definitiva del ricorso n. 167/2017 reg.ric., come confermata dal consiglio di stato con sentenza definitiva del procedimento 5335/2023 reg. ric. , ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 – Approvazione.

Recesso dall’ Associazione “CER Calenzano” e adesione del Comune di Calenzano a “Comunità’ Energetiche Rinnovabili – Condivisione e Ambiente” (CER-CA).

Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano-Per La Mia CittàCalenzano Democratica per esprimere solidarietà e pieno sostegno a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati e sostenere la sua candidatura al premio Nobel per la Pace.

Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico-Centrosinistra Insieme in merito alla proposta di rilancio del Bonus Cultura per i giovani a livello europeo.

Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Baratti Sindaco -Lega Forza Italia con oggetto: “Iniziative urgenti per la difesa dell’agricoltura italiana, al fine di superare le politiche europee penalizzanti per il settore agricolo nel contesto della riforma PAC post-2027”.

Mozione congiunta presentata da tutti i Gruppi Consiliari per il miglioramento della sicurezza stradale lungo la SP8.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano-Per La Mia Città-Calenzano Democratica per la progressiva eliminazione dell’uso del Glifosato nel territorio comunale.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico-Centrosinistra Insieme per la revisione dei protocolli comunali e dei documenti ufficiali per l’introduzione del linguaggio inclusivo di genere e il rispetto delle pari opportunità.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco-Lega Forza Italia con oggetto: “Richiesta di realizzazione di un’area cani in zona Carpugnane (via Tessitori/ Via Monti).

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano-Per La Mia Città-Calenzano Democratica sull’attività di accertamento IMU sulle pertinenze.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: “Nuova procedura di distribuzione dei libri di testo per le scuole primarie – Anno scolastico 2025-2026, e sostegno famiglie libri testo ordine superiori”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco-Lega Forza Italia con oggetto: “Defibrillatori semiautomatici (DAE) nelle farmacie comunali”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: “Quale futuro per l’area dell’ex Polveriera di Calenzano?”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: “Rete idrica pubblica a San Donato, che fine hanno fatto i lavori per l’estensione?”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco -Lega Forza Italia con oggetto: “Richiesta aggiornamenti sugli interventi di manutenzione e prevenzione nelle aree critiche del territorio comunale a seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025.”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: “Alte temperature nelle strutture scolastiche, quali interventi da parte dell’Amministrazione?”. 26) Interrogazioni.