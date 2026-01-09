Calenzano e Sesto Fiorentino nel videoclip della band coreana Enhypen

CALENZANO – I paesaggi di Calenzano fanno da sfondo all’ultimo videoclip musicale della band coreana Enhypen, una dele formazioni più influenti della scena K-Pop mondiale. Nel videoclip, realizzato in gran segreto, ci sono Travalle, il Castello e le strade del borgo medievale. Gli Enhypen, composti da sette membri, rappresentano la nuova generazione del pop coreano e in pochi anni hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Le riprese del video sono state realizzate a settembre scorso a Calenzano e in altri luoghi del territorio fiorentino, con il supporto produttivo di Dado Production e hanno coinvolto una troupe internazionale composta da quasi 100 professionisti tra coreani e italiani. Il video è uscito sulle piattaforme nei giorni scorsi.

Nel video compare anche il Parco di Travalle, dove sono state girate anche spettacolari scene d’azione con stunt-man, fino agli interni ed esterni della storica Villa Corsi Salviati di Sesto Fiorentino, che hanno fornito una cornice elegante e cinematografica al progetto. L’intera lavorazione, spiega la produzione in una nota, “si è svolta nel massimo riserbo, necessario per garantire la sicurezza del set e il corretto svolgimento delle riprese, evitando la diffusione di informazioni che avrebbero potuto attirare l’attenzione dei numerosi fan del gruppo”. La produzione esecutiva Italiana del videoclip è stata affidata a Dado Production, società con sede a Prato/Firenze e un solido profilo internazionale. Nel suo portfolio figurano produzioni di primo piano come il film documentario Andrea Bocelli: Because I Believe, recentemente uscito nei cinema di 40 Paesi nel mondo, la trilogia Gabriel’s Inferno (Passionflix), The Supermodels (Apple TV), Ride with Norman Reedus (AMC), oltre a numerose produzioni Netflix e Disney tra cui Home Game, Connected, Zac Efron: Con i piedi per terra, Life to 100: Secrets of Blue Zones e Welcome to Wrexham. “L’uscita del video in questi giorni rappresenta la conclusione di un lavoro intenso e altamente sfidante, – dichiarano Stefano Rossi e Lino Ruggiero, soci fondatori di Dado Production. -Abbiamo coordinato una troupe internazionale numerosa, in tempi molto ridotti, valorizzando location straordinarie del nostro territorio e rispettando gli standard produttivi elevatissimi di una produzione K-Pop di livello mondiale”.