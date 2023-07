Calenzano Estate: proseguono gli appuntamenti

CALENZANO – Incontri con gli attori, musica e teatro: Calenzano Estate prosegue con gli appuntamenti fino al 7 agosto. Quindi, dopo una pausa, il programma riprenderà il 4 settembre. Lunedì 31 luglio il Teatro Manzoni di Calenzano presenta, per la rassegna “CircolAzioni, tra il ricreativo e il culturale”, “Vox&Bass” con Ilaria Tagliaferri e Claudio Rogai, un progetto musicale essenziale, con un repertorio studiato appositamente per una formazione inconsueta, spaziando dal rock al funky fino ad atmosfere jazz alle 21.15 al Circolo Incontriamoci a Legri in via di Gricciano, 5. Martedì 1 agosto l’ultimo incontro con i protagonisti del cinema, con una conversazione tra l’attore Luca Calvani e il giornalista Federico Berti alle 21.15 al giardino del Castello. Mercoledì 2 agosto l’associazione Fabbrica dei racconti e della memoria presenta “Eisbolè Story”, uno spettacolo teatrale sul tema delle migrazioni di e con Fiamma Negri e Giusi Salis alle 21.15 al giardino del Castello. Giovedì 3 agosto “Donna Ginevra e le stazioni Lunari”: concerto con Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Andrea Salvadori alle 21.15 al giardino del Castello. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al link http://web.comune.calenzano.fi.it/iscrizioniweb/calenzanoestate.php. Lunedì 7 agosto per la rassegna “CircolAzioni, tra il ricreativo e il culturale” va in scena lo spettacolo “Com’era umano lui. Omaggio a Paolo Villaggio” di e con Francesco Merciai, che propone un monologo inedito e irresistibile sulla comicità di Paolo Villaggio e sui tragicomici personaggi che ha inventato, alle 21.15 al Circolo Old River in via del Molino.