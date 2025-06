Calenzano estate torna dal 29 giugno al 27 agosto

CALENZANO – “Calenzano estate”, la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune, a ingresso gratuito, si terrà dal 29 giugno al 27 agosto. “La manifestazione coinvolgerà – commenta il vicesindaco con delega alla cultura Martina Banchelli – diversi luoghi simbolici del nostro territorio, tra cui il borgo di Calenzano Alto con il Castello e il MuFiS, piazza Vittorio Veneto e il parco del Neto, con l’obiettivo di animare e valorizzare varie aree della città. Il programma prevede appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo, con proposte dedicate a diverse fasce d’età e interessi. Vogliamo offrire a tutti i cittadini occasioni di svago e divertimento, ma anche momenti di approfondimento culturale e socialità”. In programma un omaggio a Francesco Nuti a 70 anni dalla nascita. Il giornalista Federico Berti intervisterà i protagonisti dei suoi film: il 3 luglio Edy Angelillo, il 15 luglio Annamaria Malipiero, il 17 luglio Antonio Petrocelli (in questa data sarà garantito il servizio di interpretariato LIS Lingua dei Segni Italiana, a cura di Associazione Alisei). Omaggio anche a Margherita Hack, il 23 luglio, con la conferenza-spettacolo “Siamo figli delle stelle” con letture e danza.

Al teatro sono dedicati diverse serate: “Le donne al Parlamento” tratto da Aristofane a cura dell’associazione FOÀ Formazione Attori (29 giugno), un match di improvvisazione teatrale (9 luglio), “A proposito di donne” scritto e diretto da Mauro Monni (10 luglio); il 31 luglio Srls Seven Cults presenta “Hedy Lamarr, una donna tra genio e bellezza”. Ad agosto (il 6 e il 25) reading e cabaret con “Vecchi gol (Un tuffo nel calcio anni ’80)” e infine “Storie di sabbia. Racconti dal deserto”, lettura animata con sabbia di due fiabe arabe. Tutti i lunedì sera del mese di luglio sarà possibile assistere a una proiezione cinematografica all’aperto nel giardino del Castello a cura della Casa del cinema di Prato. Sempre nel giardino del Castello la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino presenterà “The Wam Game – Il gioco di Mozart” di Venti Lucenti, un’esperienza che fonde spettacolo, gioco e racconto della vita del grande compositore. Spazio alla musica anche con altre date, come “Un’estate italiana” il 29 giugno, “Le cantore” un recital di canti popolari toscani e stranieri e cantautorali il 30 luglio, un omaggio al rock il 27 agosto con “Meille & Bottai play Led Zeppelin”. Per i più piccoli il calendario prevede l’arrivo della giocoleria di Cirk Fantastik e Buling Circus il 22 luglio e due date di “Luglio Bambino Metropolitano”, la storica rassegna teatrale dedicata ai bambini che si svolgerà al parco del Neto il 2 e il 4 luglio. Al MuFiS il 4 luglio si potrà invece fare una divertente caccia al tesoro a tema Etruschi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni: ufficio Cultura e politiche giovanili: 055 8833292 – 055 8833448, cultura@comune.calenzano.fi.it. programma completo su www.comune.calenzano.fi.it; pagina fb Calenzano Eventi.