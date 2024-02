Calenzano Futura “Il progetto dell’aeroporto non decolla”

CALENZANO – “Nonostante l’appoggio di tutti i big politici da destra a sinistra il progetto del nuovo aeroporto non avanza e non decolla”. Lo afferma in una nota Calenzano Futura. “Questo dovrebbe far capire quanta ragione nel merito hanno le comunità locali e i sindaci che contrastano questa opera dannosa. – prosegue la nota – […]

CALENZANO – “Nonostante l’appoggio di tutti i big politici da destra a sinistra il progetto del nuovo aeroporto non avanza e non decolla”. Lo afferma in una nota Calenzano Futura.

“Questo dovrebbe far capire quanta ragione nel merito hanno le comunità locali e i sindaci che contrastano questa opera dannosa. – prosegue la nota – Sul piano tecnico e ambientale una nuova bocciatura dal ministero e un rimando a nuovi approfondimenti talmente pesanti che renderanno l’opera irrealizzabile. Anche il ministero dice le cose che abbiamo sempre sostenuto: che gli habitat si spostano con un tempo lungo incompatibile con i tempi di realizzazione, che gli effetti macro di inquinamento sono da valutare e che probabilmente aggraveranno la situazione attuale già fortemente compromessa. Anche sugli impatti alle persone non sono chiari i dati e gli impattati. Il lavoro delle amministrazioni e dei Sindaci, compreso il nostro, è stato ripagato con pareri che gli danno ragione. Speriamo che finalmente si possa mettere la parola fine a questa lunga storia che condiziona tutta la piana e si possa finalmente concentrarsi sulle alternative di mobilità e per dare a quell’area un forte valore ambientale di cui tutta la Firenze Metropolitana avrebbe necessità”.