Calenzano in Movimento diventa associazione

CALENZANO – Calenzano in Movimento, gruppo nato in occasione delle scorse elezioni comunali e facente parte della coalizione “centrosinistra insieme”, diventerà un’associazione. “Rimarcando la nostra appartenenza all’area del centrosinistra, – si legge in una nota di Calenzano in Movimento – riteniamo che per restare fedeli ai nostri valori democratici e ai principi operativi di un buon governo in cui i cittadini e i loro bisogni siano sempre posti al centro, si rende per noi necessaria la scelta di portare avanti il nostro impegno al di fuori del Consiglio Comunale. Questo ci consentirà di proporre progettualità sostenibili che migliorino le condizioni di vivibilità quotidiana nel rispetto ed a garanzia del voto di tanti elettori che ci hanno dato fiducia”.