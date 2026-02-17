Calenzano: meno incidenti nel 2025, ma più sequestri di veicoli senza assicurazione

CALENZANO – Se da un lato calano gli incidenti stradali sulle strade di Calenzano, dall’altro sono in crescita i sequestri dei veicoli senza assicurazione. Secondo il report della Polizia Locale nel 2025 c’è stato un incremento rispetto all’anno precedente dei veicoli senza assicurazione. In totale sono state 18 le patenti ritirate e 8.739 i punti decurtati ai conducenti sanzionati. Sono calati, invece, gli incidenti stradali con una riduzione rispetto all’anno precedente del 9,6%: 103 contro i 114 del 2024 e i 119 del 2023. Due i sinistri mortali che si sono verificati, uno rilevato dal nostro comando e uno dai carabinieri. La SP8 resta una delle strade dove si verifica la maggior incidenza di sinistri (12), ma comunque in calo rispetto al 2024 (15). In calo anche gli incidenti su via Vittorio Emanuele (12 invece che 16) e soprattutto su via Dante Alighieri (6 invece di 11). Qui è stato installato un autovelox e inoltre partiranno proprio in questi giorni dei lavori per la realizzazione degli attraversamenti luminosi, per la maggiore sicurezza dei pedoni. La velocità resta, dalle rilevazioni sui sinistri, la maggiore causa di incidentalità (circa il 30%) insieme all’inosservanza della segnaletica, come precedenza e sorpassi vietati (circa il 30%). In controtendenza, tra le maggiori arterie stradale, solo via di Pratignone, dove i sinistri sono aumentati di 5 unità nel 2025. Sul totale dei verbali (13.268 in totale, in calo di circa 2mila unità rispetto al 2024) ben 8.931 sono per eccesso di velocità (art. 142 Codice della strada), 1378 per divieti di sosta. Particolare attenzione è stata rivolta alle utenze vulnerabili della strada: sono state 151 le sanzioni per sosta abusiva negli spazi riservati a persone diversamente abili, 204 per sosta sul marciapiede, 52 per sosta sulle strisce pedonali.

Importante è stato il lavoro svolto dalla Polizia locale anche nelle scuole del territorio con il programma didattico sulla sicurezza che ha coinvolto anche altri Comuni. Le attività della Polizia locale sono ampie e vanno dai controlli sul lavoro sicuro (11 effettuati), ai progetti di educazione nelle scuole, passando per i controlli in materia edilizia. “In materia di polizia giudiziaria – ha detto la comandante della Polizia Locale Maria Pia Pelagatti – sono state denunciate 15 persone: due per ricettazione per il possesso illecito di un’auto risultata rubata in Germania, una denuncia per documenti contraffatti ed una per omicidio stradale. Due soggetti sono stati deferiti per aver occultato o distrutto cose e veicoli sottoposti a sequestro e per aver opposto resistenza all’attività di polizia giudiziaria. Sul fronte ambientale, sono state deferite all’Autorità giudiziaria 9 soggetti per abbandono di rifiuti di cui 6 contro ignoti e 3 identificati, inoltre sempre sul fronte dei rifiuti sono stati elevati 48 verbali di violazioni di natura amministrativa con conseguente sanzione oltre a 29 rimozioni di autoveicoli abbandonati sul territorio e conseguente bonifica dell’area interessata”.

Il corpo è formato, al 31 dicembre scorso, dalla comandante, da due ufficiali, da 15 agenti e da 2 dipendenti amministrative. Da marzo prenderà il via un progetto di estensione degli orari di servizio per un paio di giorni la settimana. Anche l’organico sarà implementato grazie ai concorsi. Nel 2025 sono stati assunti due nuovi agenti attraverso il concorso della Piana, ma ne è previsto un altro a livello metropolitano dove il Comune di Calenzano parteciperà per tre figure.