Calenzano organizza il Comitato di solidarietà per gli aiuti agli alluvionati

CALENZANO – E’ stato convocato dal Comune il Comitato di solidarietà per organizzare iniziative di raccolta fondi a favore delle popolazioni toscane colpite dall’alluvione del 2 novembre, in particolare Campi Bisenzio. In questi giorni gli agenti della Polizia municipale di Calenzano sono in supporto ai colleghi di Campi Bisenzio, in particolare per il servizio alla viabilità. Per quanto riguarda il sistema della Protezione civile, sono impegnati i volontari della Vab di Calenzano, che sono al lavoro con diverse squadre e cinque mezzi dotati di pompe idrovore. In campo anche i volontari della Misericordia e della Pubblica assistenza di Calenzano.

Oltre all’associazionismo del sistema di Protezione civile, si sono mobilitate anche le associazioni di volontariato cittadine, tra cui Assieme, I Birboni, Unione Speleologa Calenzano e i Circoli. Per quanto riguarda la situazione a Calenzano, lunedì si è manifestato un problema di funzionamento sulla rete telefoniche fissa e mobile a Legri a causa di una rottura di un cavo della fibra autostradale, che collegava al ripetitore locale e sono in corso interventi di ripristino. Tutte le frane sulla viabilità comunale sono state risolte, sono in corso sopralluoghi e accertamenti nelle zone collinari che hanno manifestato particolari criticità. È stato fatto un elenco di tutte le problematiche riscontrate sul reticolo idraulico, per le quali è stato chiesto al Consorzio di Bonifica un confronto per individuare le priorità.

Si ricorda ai cittadini che eventuali richieste di risarcimento danni per gli eventi alluvionali del 2 novembre, potranno essere avanzate solo in seguito a specifica ordinanza della Regione Toscana. In attesa di tale provvedimento è opportuno conservare tutta la documentazione fotografica relativa ai danni subiti ai propri beni mobili e immobili e la documentazione fiscale ed eventuali perizie tecniche inerenti gli interventi sostenuti per il ripristino. Sono generalmente ammesse per il risarcimento soltanto le spese che abbiano un evidente nesso di causalità con l’evento calamitoso e comprovate da documentazione giustificativa di spesa. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito e sui canali social del Comune.