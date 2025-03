Calenzano: proseguono gli interventi dopo l’ondata di maltempo

CALENZANO – Passata l’ondata di maltempo restano i conti da fare sui numerosi danni provocati sul territorio e proseguono anche gli interventi di risistemazione. Oltre agli allagamenti provocati dal torrente Chiosina/Garille nell’area del capoluogo e dalla Marinella nella zona di Legri e della Chiusa, le criticità maggiori sono legate al dissesto idrogeologico con eventi franosi in particolare nelle zone di Leccio, Baroncoli, Salenzano, Legri, Signorina. Qui sono in atto interventi di somma urgenza per consentire gli spostamenti ai nuclei familiari residenti. Sono in corso interlocuzioni con il Genio civile regionale e con il Consorzio di bonifica sullo stato degli interventi urgenti sui torrenti Chiosina e Marinella.

“La stima dei danni è ancora in corso – spiega il sindaco Giuseppe Carovani – ma la situazione è stata veramente di una portata straordinaria e Calenzano è stata colpita in maniera seria da questa emergenza. Per citare un esempio, è franata una strada tra Sommaia e Baroncoli il cui tracciato era percorso da seicento anni. Probabilmente i modelli su cui ci si basa anche nella progettazione dei piani di prevenzione andranno rivisti, anche perché piogge estreme sono purtroppo sempre più frequenti. In attesa di indicazioni più specifiche da Regione e Governo, invitiamo i cittadini a tenere la documentazione delle spese sostenute per ripristinare la situazione. Ci rendiamo conto che alcuni residenti, in particolare nella zona di via Breddo, via Nuova, via dei Tigli e dintorni hanno subito danni importanti, come del resto la nostra biblioteca CiviCa che resterà chiusa per lavori. La nota positiva in questa situazione è la risposta di tante persone che volontariamente sono venute ad aiutare e stanno aiutando il personale impegnato. Prossimamente penseremo anche a delle iniziative specifiche per supportare la nostra biblioteca”.

A lunedì sera erano oltre 600 le chiamate arrivate ai due numeri attivi, quello della Polizia municipale per le emergenze e quello attivato sabato mattina per le richieste di supporto di volontari da parte dei cittadini. A Calenzano sono arrivati oltre 30 volontari di associazioni provenienti dal territorio regionale, oltre ai circa 30 volontari della Vab di Calenzano e alle decine di cittadini che si sono presentati spontaneamente per aiutare. “Dal momento in cui è scattata l’allerta rossa – afferma l’assessore alla Protezione civile Marco Venturini – tutti i soggetti della protezione civile comunale, costituita dai dipendenti, dalla Polizia municipale, dalle associazioni di volontariato, tra cui la Vab, non si sono risparmiati. Un grazie anche alle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Un pensiero di riconoscenza ai tanti volontari, sia del volontariato organizzato, sia di cittadini che si sono presentati in Comune per essere indirizzati dove c’era bisogno di supporto per cantine e garage allagati: il loro impegno ha fatto la differenza. Fa piacere che tra loro ci siano tanti ragazzi e ragazze, davvero un bell’esempio per tutti”.