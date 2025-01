CALENZANO – Calenzano si candida a diventare “Comune ciclabile”. Con una delibera, la Giunta comunale ha deciso di aderire all’ottava edizione del riconoscimento nazionale “ComuniCiclabili” organizzato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). L’obiettivo dell’iniziativa è far conoscere ai cittadini quali siano i territori più adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta, stimolare le […]



CALENZANO – Calenzano si candida a diventare “Comune ciclabile”. Con una delibera, la Giunta comunale ha deciso di aderire all’ottava edizione del riconoscimento nazionale “ComuniCiclabili” organizzato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). L’obiettivo dell’iniziativa è far conoscere ai cittadini quali siano i territori più adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta, stimolare le amministrazioni locali a diventare sempre più accoglienti per i residenti e turisti che vorrebbero viverli sulle due ruote; formare amministratori e tecnici comunali con seminari e presentazioni di buone pratiche, organizzati da Fiab.

Ai Comuni candidati sarà assegnato un riconoscimento con il grado di “ciclabilità” ottenuto, da 1 a 5, con la valutazione e la relativa bandiera.

“Abbiamo deciso di candidarci al riconoscimento di FIAB – commenta la vicesindaca con delega all’Ambiente Martina Banchelli – per la promozione dell’utilizzo delle due ruote, strategia che ben si colloca tra le politiche ambientali del Comune. Siamo il terzo Comune della Città metropolitana dopo Firenze e Borgo San Lorenzo ad aderire all’iniziativa, che crediamo possa contribuire a far conoscere meglio la rete delle piste ciclabili e le possibilità di spostamenti sostenibili sul nostro territorio e quindi a incentivare una mobilità dolce. Sempre con questi obiettivi abbiamo presentato al Ministero per lo Sport e i giovani un progetto nell’ambito del bando ‘Bici in Comune’, per cui abbiamo fatto una richiesta di finanziamento per 60mila euro. Le linee di attività, che vedono collaborazioni di associazioni tra cui FIAB, sono: la creazione di percorsi cicloturistici tematici collegati alla rete esistente; la realizzazione di un bike sharing ibrido con pedalata assistita, utile in particolare per le aree collinari, sia per i residenti che per i turisti”.