Calze cucite a mano, una “casetta” per i più piccoli e tante associazioni coinvolte: a Campi la Befana si festeggia così

CAMPI BISENZIO – Una giornata di festa, sorrisi e condivisione attende grandi e piccoli in occasione del giorno della Befana, un appuntamento pensato per vivere insieme la magia dell’Epifania nel cuore di Campi Bisenzio. Il pomeriggio, come spiega l’assessore Simona Pizzirusso, “prenderà vita a partire dalle 15.30, quando sarà possibile visitare la magica “Casetta della […]

CAMPI BISENZIO – Una giornata di festa, sorrisi e condivisione attende grandi e piccoli in occasione del giorno della Befana, un appuntamento pensato per vivere insieme la magia dell’Epifania nel cuore di Campi Bisenzio. Il pomeriggio, come spiega l’assessore Simona Pizzirusso, “prenderà vita a partire dalle 15.30, quando sarà possibile visitare la magica “Casetta della Befana” e incontrare le nostre simpatiche Befane volontarie – Vita Sutera, Rossella Dommi e Sandra Ballerini, presidente di ACAV Campi Bisenzio – che distribuiranno caramelle e tanti sorrisi ai bambini e alle famiglie presenti. Nell’occasione, inoltre, verranno donate oltre 600 calze, tutte cucite rigorosamente a mano, simbolo di impegno, solidarietà e amore per la comunità. A rendere ancora più speciale la giornata anche una grandissima calza, lunga oltre due metri, che farà da cornice all’iniziativa e rappresenterà lo spirito collettivo che anima questa festa”.

Un momento particolarmente atteso sarà la spettacolare discesa delle Befane acrobatiche, tra cui la mitica Letizia Cosplay, che alle 17 “si caleranno” in piazza Dante, regalando stupore ed emozione a grandi e piccoli. “Un sentito ringraziamento va a Mentor Group per la preziosa collaborazione e per il grande contributo che ha reso possibile questo evento. Per tutta la giornata via Santo Stefano sarà animata dai mercatini dell’artigianato, mentre i negozi resteranno aperti per accogliere chiunque lo desideri con i saldi invernali, contribuendo a rendere il centro ancora più vivo, accogliente e partecipato. Ma desidero rivolgere un sentito ringraziamento anche alle Bucacenci dell’Auser Volontariato Campi Bisenzio, che hanno cucito con grande dedizione la calza gigante; alla presidente della sezione soci Coop, Franca Frati, per la generosa donazione di 24 kg di caramelle, a Paola Bettarini e al Lions Club Le Signe per l’ulteriore donazione di 10 kg di caramelle; a chi ha cucito a mano lecalze che verranno distribuite durante il pomeriggio, in particolare alle “Sartine della Pieve” e alle volontarie dell’associazione ACAV”.

Per poi concludere: “Un ringraziamento particolare va anche ai commercianti di Fare Centro Insieme per l’impegno, la collaborazione e la disponibilità dimostrati durante tutto il periodo delle feste, contribuendo in modo concreto alla vitalità del centro cittadino. Un lavoro corale che dimostra quanto la collaborazione fra associazioni, volontari, commercianti, aziende e istituzioni possa creare momenti autentici di gioia e partecipazione. Invito tutte le famiglie, i bambini e i cittadini a venire in piazza per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della tradizione, della solidarietà e del divertimento. Sarà un’occasione per stare insieme, riscoprire il valore della comunità e vivere la magia della Befana”.