Cambio centralina e semafori spenti

SESTO FIORENTINO – Sarà sostituita domani, venerdì 12 marzo, la centralina semaforica dell’intersezione tra via Gramsci, via Gaddi e via della Sassaiola. Per tutta la durata dei lavori, i semafori resteranno spenti: l’amministrazione comunale raccomanda agli automobilisti di moderare la velocità in prossimità dell’incrocio, osservando scrupolosamente la segnaletica provvisoria e le indicazioni che potranno provenire […]

SESTO FIORENTINO – Sarà sostituita domani, venerdì 12 marzo, la centralina semaforica dell’intersezione tra via Gramsci, via Gaddi e via della Sassaiola. Per tutta la durata dei lavori, i semafori resteranno spenti: l’amministrazione comunale raccomanda agli automobilisti di moderare la velocità in prossimità dell’incrocio, osservando scrupolosamente la segnaletica provvisoria e le indicazioni che potranno provenire da movieri o agenti della Polizia Municipale.

Lunedì 15 e martedì 16 marzo, per lavori ad un allacciamento idrico, via Gramsci sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il Parcheggio del Centro e via Volta.