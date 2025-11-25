Camion di traverso sulla Fi-Pi-Li. Fra Lastra a Signa e Ginestra si viaggerà a velocità ridotta fino al 22 dicembre

LASTRA A SIGNA – Serata da “tregenda” quella di ieri sulla Fi-Pi-Li. Una delle tante verrebbe da aggiungere. Con un camion “intraversato” fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare, il tratto di strada chiuso con uscita obbligatoria a Lastra a Signa e ripercussioni sul traffico che inevitabilmente hanno condizionato anche la mattinata […]

LASTRA A SIGNA – Serata da “tregenda” quella di ieri sulla Fi-Pi-Li. Una delle tante verrebbe da aggiungere. Con un camion “intraversato” fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare, il tratto di strada chiuso con uscita obbligatoria a Lastra a Signa e ripercussioni sul traffico che inevitabilmente hanno condizionato anche la mattinata odierna. E sarà così anche nelle prossime settimane. E’ di pochi minuti fa, infatti, la notizia, che a seguito dell’incidente, nel tratto di superstrada interessato dal sinistro, è stata danneggiata la barriera laterale, il guard rail, per cui l’Ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la riduzione del limite di velocità a 70 chilometri orari, in direzione mare, fino al 22 dicembre per consentire la gestione delle eventuali attività di ripristino della barriera danneggiata e per ragioni di sicurezza stradale.