Camminando per Calenzano, il programma dell’associazione Assieme

CALENZANO – Prende il via il9 marzo la terza edizione di “Camminando per Calenzano e dintorni”. Il programma della passeggiate è organizzato da Assieme OdV in collaborazione con altre associazioni di Calenzano e da circoli Arci del territorio. La camminate si svolgeranno su percorsi inconsueti, poco battuti per conoscere il territorio e la sua storia accompagnati come di consueto, oltre che dai volontari dell’Associazione di calenzanese, da Fabrizio Trallori storico del paesaggio e dall’Unione Speleologica di Calenzano. Quattro appuntamenti per scoprire un territorio ricco di pievi, ville, rocche, ponti, gore e vecchi mulini, ad apprezzare un paesaggio agrario forgiato dal lavoro dell’uomo. E anche quest’anno il programma prevede camminate per conoscere più da vicino anche le aree verdi e gli ambiti fluviali che uniscono il territorio della Piana in una unica trama interconnessa.

La prima delle passeggiate è programmata per sabato 9 marzo e si svilupperà tutta in pianura toccando quattro comuni: Calenzano, Prato, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Il ritrovo sarà al Circolo Arci Il Molino con partenza alle 8 e rientro alle 16 circa. Il percorso (16 km circa) interamente pianeggiante e toccherà diversi luoghi: Sant’Angelo, Macia, Il Rosi, Capalle, Lungo Bisenzio, Parco Villa Montalvo, Limite, il futuro parco agricolo della Pians, Padule, il Parco del Neto, Settimello, il futuro parco delle Carpugnane per poi fare ritorno al Circolo ARCI Il Molino. La seconda camminata avrà luogo sabato 6 aprile e si svilupperà da San Donato, a Sommaia, a Baroncoli e alle Cappelle passando per i Tre Ponti sul torrente Chiosina. Il ritrovo sarà al Circolo Arci Casa del Popolo di Calenzano con partenza alle 8.30 e il rientro è previsto per le 16 circa. Percorso facile (12 km circa).

Il terzo appuntamento sarà la riproposizione della tradizionale Scarpinata sulla Calvana del 25 Aprile. Come ogni anno sarà anche l’occasione per partecipare alla celebrazione della Festa della Liberazione presso il Memoriale di Valibona. I ritrovi come di consueto saranno tre: al Circolo Arci della Casa del Popolo di Calenzano con partenza alle 8 e rientro alle 18 circa passando dal crinale (percorso molto impegnativo); al Circolo Arci di Carraia con partenza alle 8.30 e rientro 18 circa (percorso impegnativo); al Circolo Arci di Le Croci con partenza alle 9 e rientro alle 17 circa (percorso con difficoltà media). Il pranzo sarà a sacco oppure presso il ristoro sui prati di Valibona organizzato a cura del Circolo Arci di Carraia.

La quarta e ultima passeggiata di questa edizione 2024 avrà luogo sabato 11 maggio e porterà da Le Croci al Castello del Trebbio, passando dal Chiesino di Cupo e dalla Chiesa di San Giovanni in Petroio con un anello che ripercorre le antiche strade che dalla piana portavano al Mugello. Si tratta di un percorso impegnativo (16 km circa) ma senza eccessive pendenze. Il ritrovo è al Circolo Arci Le Croci con partenza prevista per le 8.30 e con rientro per le 17 circa. Il pranzo è a sacco oppure volendo si può prenotare il sacchetto-pranzo (7 euro) preparato dai Circoli Arci di Calenzano. A conclusione del ciclo delle camminate giovedì 30 maggio alle 20 al Circolo Arci Casa del Popolo di Calenzano ci sarà il consueto appuntamento conviviale “Natura e storia… nel piatto”, la cena finale a base di antiche ricette e prodotti locali a cura di Fabrizio Trallori. Come al solito la partecipazione alle camminate è gratuita previa firma di liberatoria.