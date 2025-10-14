“Camminata tra gli olivi” per scoprire il territorio

CALENZANO – Il 26 ottobre si terrà la “camminata tra gli olivi” progetto arrivato alla nona edizione, a cui il Comune di Calenzano aderisce. La “Camminata tra gli olivi”è promossa dall’associazione nazionale Città dell’olio, di cui il Comune fa parte. Quest’anno l’iniziativa, a cui aderiranno oltre 140 comuni di 17 regioni ha come tema “Coltiviamo la pace”: in un contesto internazionale segnato da tensioni, l’olivo diventa ancora di più simbolo di unità e speranza. A Calenzano la Camminata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Turistica di Calenzano, sarà lunga 8 km, per una durata di 4 ore; l’itinerario è facile ma non è adatto a chi ha ridotte capacità motorie. Dotazione richiesta: scarpe da trekking con suola scolpita, abbigliamento a strati adatto alla stagione, zaino con acqua e snack.

Il ritrovo è alle 9 davanti al Municipio in piazza Vittorio Veneto, poi il gruppo si muoverà in direzione di San Donato, con una prima tappa presso la Chiesa in cui don Milani avviò la prima esperienza di Scuola Popolare, dove è prevista una breve spiegazione. Da qui l’itinerario proseguirà verso Sommaia, attraversando un’oliveta suggestiva che condurrà fino alla Chiesa di San Ruffignano. Il percorso continuerà poi fino all’ulivo secolare di San Michele, uno dei simboli del territorio. Il rientro avverrà passando dal frantoio di Sommaia, dove sarà possibile visitare l’impianto e scoprire da vicino le fasi della produzione dell’olio. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e, in caso di maltempo, verrà rimandata alla domenica successiva. Prenotazione obbligatoria entro le 13 del 24 ottobre a segreteria@atccalenzano.it e 0550502161 – 3332047454. Info: https://www.camminatatragliolivi.it/citta-e-itinerari/calenzano/.