Campestre, due campigiane nella Rappresentativa toscana che “correrà” a Trapani ai campionati italiani

Sta per concludersi la fase invernale delle corse campestri: domenica, presso il Parco di Villa Montalvo, è terminata la fase regionale dei campionati di società giovanili, abbinati quest’anno ai campionati toscani delle categorie assolute, Juniores, Allievi e Allieve. Ma l gara di domenica era valida anche per la selezione dei cadetti e delle cadette che prenderanno parte ai campionati italiani che si svolgeranno domenica 22 febbraio a Marinelle di Selinunte, in provincia di Trapani. Due, per la soddisfazione dell’Atletica Campi, le giovanissime atlete che prenderanno parte alla gara, ovvero Lucia Mutti e Letizia Oltrabella, convocate nella Rappresentativa toscana.