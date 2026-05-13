“Campi a tavola 2026”: in vendita i biglietti per la festa del territorio tra tradizione, comunità e cucina campigiana

CAMPI BISENZIO – Dopo il successo dello scorso anno, torna “Campi a tavola 2026 – Il gusto di esserci”, una vera e propria festa del territorio organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con le associazioni locali. L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno in via Santo Stefano, una serata pensata per stare insieme e valorizzare la tradizione gastronomica campigiana attraverso una cena condivisa e aperta a tutta la cittadinanza. Una vera e propria festa del territorio, che propone quattro diversi menù pensati per soddisfare gusti ed esigenze differenti, compresa un’opzione dedicata ai celiaci e che includono anche il tradizionale piatto a base di pecora, tipico della cucina campigiana. Menù disponibili: Rucellai (penne alla pecora, arista, fagioli, campigianina), Strozzi (penne alla carrettiera, arista, fagioli, campigianina), Montalvo (penne alla carrettiera, fagioli, verdure miste, dolce), Celiaco (Menù a scelta con prodotti per celiaci). Il contributo per partecipare alla cena è di 20 euro per gli adulti, mentre per i bambini fino a 12 anni è previsto un prezzo ridotto di 12 euro. Sono già in vendita i biglietti, acquistabili presso il Teatrodante Carlo Monni, nei circoli, nelle associazioni e in diverse attività commerciali del territorio che aderiscono all’iniziativa. I punti vendita sono riconoscibili grazie alla locandina con la scritta “Qui il tuo biglietto”. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo campiatavola@gmail.com o visitare la pagina sul sito istituzionale https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/vivere-il-comune/eventi/eventi-sociali/raduno-di-comunita/sagra/campi-a-tavola-2026.