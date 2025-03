Campi Bisenzio celebra la giornata internazionale della donna con un mese di eventi

CAMPI BISENZIO – “Non solo l’8 marzo”, ma un intero mese di iniziative per riflettere sul ruolo delle donne nella società, promuovere la partecipazione attiva e costruire una comunità più equa e inclusiva. Il Comune di Campi Bisenzio, insieme alle realtà del territorio, ha organizzato un programma di eventi che accompagnerà i propri concittadini per […]

CAMPI BISENZIO – “Non solo l’8 marzo”, ma un intero mese di iniziative per riflettere sul ruolo delle donne nella società, promuovere la partecipazione attiva e costruire una comunità più equa e inclusiva. Il Comune di Campi Bisenzio, insieme alle realtà del territorio, ha organizzato un programma di eventi che accompagnerà i propri concittadini per tutto il mese di marzo per celebrare la giornata internazionale della donna con momenti di confronto, cultura e partecipazione. Uno degli appuntamenti centrali sarà sabato 8 marzo alle 16.30, presso il foyer del Teatrodante Carlo Monni, con il tavolo delle politiche di genere, un incontro di approfondimento su cittadinanza attiva e partecipazione femminile. “Parlare di cittadinanza attiva e di partecipazione oggi è quanto mai necessario e farlo in ottica di genere è ancora più importante perché l’apporto del pensiero femminista è sempre stato un apporto di pace e resistenza, in difesa della vita e dell’umanità, contro ogni barbarie, come insegna il pensiero di Rosa Luxemburg”, ha detto il vice-sindaco Federica Petti.

“Iniziare quindi un confronto su quali politiche applicare per favorire la partecipazione delle donne alla vita pubblica, lavorativa, sociale e politica è una sfida che dobbiamo porci, per eliminare ogni ostacolo che non permette alle donne di far sentire la propria voce. E’ opportuno promuovere l’empowerment femminile, con iniziative tangibili e coraggiose, dando impulso e ascolto alle associazioni, ai movimenti ma anche ai bisogni delle singole, costruendo nuovi spazi di partecipazione attiva e di agire insieme. Per questo anche a Campi Bisenzio sorgerà la Casa delle donne, aperta a tutte e tutti, che sarà un luogo di incontro e soprattutto di formazione, una nuova agorà in cui le buone pratiche possano fare rete”, ha concluso Petti. L’appuntamento di domani vedrà la presenza della professoressa Rita Biancheri, esperta di tematiche di genere, Federica Petti, vice-sindaco di Campi Bisenzio, Elena Aiazzi, segretaria Cgil Firenze e coordinatrice della Piana, Erika Caparrini, segretaria Cisl Firenze-Prato, Barbara Bussotti, coordinatrice pari opportunità Uil Toscana. A seguire, alle 18.30, Angela Terzani Staude presenterà il suo libro “L’età dell’entusiasmo, la mia vita con Tiziano”, in un dialogo con Sandra Gesualdi, direttrice dell’Accademia dei Perseveranti.