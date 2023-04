Campi Bisenzio: due minori ospiti di strutture di accoglienza denunciati dai Carabinieri per ricettazione

CAMPI BISENZIO – Nel pomeriggio di ieri, 7 aprile, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati sul territorio, la pattuglia della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti ha controllato, in una piazza di San Donnino, due minori extracomunitari, che erano stati visti “accelerare” in modo pericoloso a bordo di un ciclomotore. Da un successivo controllo alla banca dati, il veicolo risultava essere stato rubato a Firenze ai danni di un operaio 34enne. E i due autori del furto, entrambi diciassettenni, di nazionalità tunisina, ospiti di strutture di accoglienza per minori in Firenze e Campi Bisenzio, sono stati inoltre trovati in possesso di tre caschi e di un coltello che sono stati sequestrati. I due minori sono stati denunciati, in concorso, per l’ipotesi del reato di ricettazione e detenzione di oggetti atti ad offendere e fatti rientrati nelle loro strutture. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario.