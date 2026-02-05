Campi Bisenzio e Vasylkiv (Ucraina) unite da un accordo di partenariato: il 13 febbraio la firma

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio e il Comune di Vasylkiv della Regione di Kyiv si preparano a sottoscrivere un accordo di partenariato fondato sui valori della solidarietà, della cooperazione tra comunità e del sostegno concreto alla popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra. L’occasione sarà la cena di beneficenza denominata “Un tavolo per la […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio e il Comune di Vasylkiv della Regione di Kyiv si preparano a sottoscrivere un accordo di partenariato fondato sui valori della solidarietà, della cooperazione tra comunità e del sostegno concreto alla popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra. L’occasione sarà la cena di beneficenza denominata “Un tavolo per la solidarietà: Insieme per l’Ucraina”, in programma venerdì 13 febbraio alle 20 presso l’Auditorium di Spazio Reale, iniziativa che unisce istituzioni, associazioni e cittadinanza in un gesto collettivo di vicinanza e responsabilità. Il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto a favore delle strutture ospedaliere e sociali del Comune di Vasylkiv, rafforzando il legame di cooperazione e sostegno tra le due città. I biglietti sono in vendita on line al link https://www.tickettailor.com/events/associazioneucrainaitalialileaaps/1979717.

“Questo accordo – dicono dal Comune di Campi Bisenzio – nasce dalla volontà di trasformare la solidarietà in un impegno stabile e concreto. Campi Bisenzio è una comunità aperta, che riconosce il valore dell’incontro tra popoli e il ruolo fondamentale delle comunità straniere presenti sul territorio. Con Vasylkiv costruiamo un ponte umano e istituzionale che guarda al futuro”. L’iniziativa – con il patrocinio del Comune di Campi – è resa possibile grazie alla collaborazione con Spazio Reale, che ospita l’evento, con la Misericordia di Campi Bisenzio, storicamente impegnata nel soccorso e nell’assistenza alle persone più fragili, il Lions Club, da sempre presente con progetti di servizio e solidarietà a livello locale e internazionale e il West Florence Hotel, realtà turistica propositiva e attiva sul territorio.

“Essere parte di questa serata – sottolineano gli organizzatori – significa riaffermare il valore della comunità e della cura reciproca, soprattutto nei momenti più difficili”. “Questa non è solo una cena di beneficenza, – aggiungono i rappresentanti di Lilea Aps, associazione italo ucraina promotrice dell’iniziativa – è un tavolo attorno al quale Italia e Ucraina si incontrano come persone, prima ancora che come istituzioni. Ogni posto a tavola rappresenta una mano tesa, un gesto di speranza, un aiuto concreto per ospedali e strutture sociali di Vasylkiv. In un tempo segnato dalla guerra, scegliamo di costruire legami, non muri. Questo accordo di partenariato è un atto di umanità e di responsabilità condivisa”.